Una panadería de La Plata al “Guinness”: ya lleva 54 robos

El delito sin límite en La Plata. Una panadería ubicada en 117 y 72 anotó ayer el triste récord de haber sufrido 54 robos. Según relataron las víctimas, tal como ocurrió otras tantas veces, los ladrones arremetieron de madrugada y destrozaron la persiana de seguridad para llevarse dinero y elementos de valor.

Claudio, una de las personas a cargo del comercio, dijo que no debe haber otra panadería en la Ciudad que haya sufrido la delincuencia de una forma tan cruda.

“A eso de las 5 me llaman y me avisan que me entraron a robar. Llego y hay un patrullero. Me toman los datos, les dije que no, porque ya nos robaron 54 veces. Me negué a hacer la denuncia, porque te tienen 8 horas en la comisaría. No estaba para perder ese tiempo. Tenía que volver al negocio”, aseguró.

En ese sentido, al víctima expresó: “Hace 34 años que estamos acá. En el último tiempo sufrimos 54 robos. La última vez que entraron lo tuvieron a mi amigo ocho horas en la comisaría. Consideramos que ir a hacer la denuncia ya no conviene”. “Rompen las persianas en horarios que no hay nadie”, fue el panorama que trazó sobre el asedio delictivo cotidiano.

Pese a todo, el damnificado sigue apostando a su negocio, aunque admitió: “Así se hace difícil”.