Muerte de Emilia Uscamayta Curi: nuevos elementos de prueba ponen el foco en los imputados

Avances en el juicio por la muerte de Emilia Uscamayta Curi (26). Nuevas declaraciones y elementos de prueba señalarían a los imputados como los responsables del fallecimiento de la joven. El Tribunal determinó que no pueden salir del país.

El Tribunal Oral y Criminal N°3 integrado por los Drs. Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali determinaron que tres de los acusados por la muerte de Emilia Uscamayta Curi no pueden salir del país debido a la imputación que pesa sobre ellos por homicidio simple. Se tratan de Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael García y Santiago Piedrabuena.

La solicitud fue realizada por el bloque acusador dado que los mismos se encuentran en libertad y se les ha otorgado oportunamente la eximición de prisión. La petición tiene su fundamento “en la posibilidad de frustrar el proceso dado que no pueden ser juzgados en su ausencia”.

Durante la jornada del martes también se realizó la ampliación de la declaración de Adrián Zamudio quien volvió a relatar las presiones sufridas al denunciar la realización de la fiesta clandestina. Ante el TOC 3, Zamudio, contó que “no recuerdo a qué altura del año me llaman y me dicen que había que acomodar algunas cosas y ahí nomás les digo que yo no voy a cambiar la declaración” y agregó “Cuando yo pedía la suspensión de la fiesta hubo un hermetismo que nadie te atendía el teléfono, después era un llamar todos los días, después de la denuncia todos querían hablar conmigo y vinieron las represalias”. La declaración se extendió por casi una hora en la que brindó detalles a los Magistrados respecto de cómo se sucedieron los hechos desde la delegación comunal de la que formaba parte en torno a la fiesta clandestina.

En diálogo con El Día luego de su declaración ante el Tribunal, Adrián Zamudio expresó: “en un momento me pidieron el cambio de declaración. Como le pidieron a otro compañero. Yo no he cambiado la declaración y la sigo manteniendo desde el primer día. Cada uno sabrá lo que está haciendo y lo que corresponde declarar o no.” Y como ya había señalado ante los jueces repitió que “Una noche recibí dos tiros, y me rompieron los vidrios del garaje, y nunca se investigó. No tengo miedo porque cada uno sabe lo que hace. A mí me correspondía venir y declarar. No está bueno que esto quede impune, que la familia de Emilia pueda recuperar algo de lo que perdió y un poco de dignidad también”

Para los abogados representantes del particular damnificado, los Drs. Adrián Rodríguez Antinao e Ignacio Fernández Camillo “la ampliación testimonial que realizó Zamudio se torna importante teniendo en cuenta que por un lado contradice de forma directa a otro de los testigos” y “marca que testigos que ya declararon habían sufrido las mismas presiones – que sufrió el- solo que cedieron” detallaron los letrados.

Un millón de amigos

Comenzó la ronda de testigos propuestos por los abogados defensores de los cuatro imputados, los Drs. Alejandro Montone, Juan Di Nardo, Alfredo Gascón, Miguel Molina, y Marcelo Peña.

En esta oportunidad fueron siete las personas que declararon frente al TOC 3 haber organizado “otra fiesta” la madrugada del primero de enero de 2016. Fabricio Bidegai, Sebastián Gismondi, Álvaro Vázquez, Federico La Pasta, Javier Liporacce, Nicolás Peroni, Lucas Pollini dijeron formar parte de un “grupo de amigos” que se dedicaba a organizar eventos entre los que se encontraba uno de los imputados: Santiago Piedrabuena. El grupo se hacía llamar “NPM”.

Federico La Pasta fue uno de los que señaló que Piedrabuena “fue el encargo de conseguir la quinta. El lugar quedaba cerca del mercado, en uno y quinientos veintipico. Él estaba con nosotros en toda la organización. Santiago también estaba en todo lo que eran las barras así que estuvo toda la noche, porque nosotros no conocíamos mucho y él nos dio una mano con eso” declaró el testigo y recalcó además que “el evento no tenía habilitación porque era un evento privado de amigos. Había un poco más de 500 amigos.”

Al respecto la Fiscal de juicio Silvina Langone, observando algunas inconsistencias en los relatos que se venían produciendo, respondió asombrada: “500 amigos… ¿Querían emular a Roberto Carlos?”

La Póliza y el Perito

Varias fueron las pruebas “incorporadas por lectura” en el expediente judicial. Entre ellas se encuentra el seguro que Carlos Federico Bellone -dueño de la quinta- había adquirido para ese 31 de diciembre de 2015 y el primero de enero de 2016.

Se trata de una póliza de responsabilidad civil que cubría el “derrumbe de cartelería, incendio, rayo, suministro de alimentos y espectadores”. Sin embargo, la misma no contaba con “coberturas adicionales” por riesgos tales como el acceso a la pileta donde murió ahogada Emilia.

En la misma se estipula que “el riesgo queda sujeto a inspección. Se requiere habilitación por la autoridad competente”. Hecho que no sucedió por los relatos que brindaron los testigos días atrás.

Otro de los momentos relevantes del debate se produjo cuando el Tribunal apeló a la oralidad y permitió la incorporación de un perito de parte, propuesto por el bloque acusador, para explicar los resultados de una “instrucción suplementaria” que había sido “incorporada por lectura”. La defensa había solicitado sobre el cuerpo de Emilia un análisis toxicológico, pero nunca se notificó al particular damnificado de esa pericia.

Por este motivo este jueves a las 9 de la mañana continuará la 8tva. audiencia oral y pública para determinar quienes son los responsables por la muerte de la joven estudiante de periodismo Emilia Uscamayta Curi.