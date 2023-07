Agenda: las mejores opciones para grandes y chicos este domingo en La Plata

HOY

MÚSICA

Misa de Réquiem de Mozart.- Hoy a las 17 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, la Orquesta. Con la dirección de Hernán Schvartzman, participarán la Orquesta y el Coro Estables -este último preparado por su titular, Santiago Cano- y los cantantes solistas Marisú Pavón (soprano), Roxana Deviggiano (mezzosoprano), Maximiliano Agatiello (tenor) y Walter Schwarz (bajo), quienes en la primera parte brindarán la Misa de Réquiem, en re menor, K. 626, de Wolfgang Amadeus Mozart. En la segunda parte se ejecutará la Sinfonía N° 104, en Re mayor, “Londres”, de Joseph Haydn. Entrada gratis pero con reserva online.

CINE

Reparo.- Hoy a las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucía Van Gelderen y Gonzalo Rodríguez Bubis.

Drive.- Hoy a las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Nicolas Winding Refn, en el marco del Ciclo Cinemecánica. La película se exhibe en copia 35mm.

Juego de Brujas.- Hoy a las 18 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Fabián Forte.

Do the right thing.- Hoy a las 20 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Spike Lee en el marco del ciclo Cine y Cuarentena.

TEATRO

Las lindas también leen.- Hoy a las 20 en 43 entre 7 y 8, unipersonal de Noelia Custodio y Charo Lopez.

INFANTILES

Una plaza y mil historias.- Hoy a las 17 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con idea y dirección de César Palumbo.

Juanita cantame un cuento.- Hoy a las 14 y 16 en el Anfiteatro de la Repu, Camino Belgrano y 500.

Relatos en colores.- Hoy a las 15 y 17 en el Microcine de la Repu, Camino Belgrano y 500.

Payaso Manotas.- Hoy a las 15 y 17.30 en el Auditorio del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Bella y Bestia, un fantástico musical infantil.- Hoy a las 15.30 y 17 en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Magia versátil.- Hoy a las 14.30, 16 y 18 en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51.

Rukuka Circo.- Hoy a las 16 en el C.C. Julio López, 137 y 64.

Una fiesta tenebrosa.- Hoy a las 15 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Había una vez... Cuentos del Bosque.- Hoy a las 17 en Telón Negro, 13 Nº 26 1/2, entre 32 y 33, obra de danza, teatro, circo y humor, de Kaizen Producciones.

Galaventuras.- Hoy a las 17 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, con dirección de Agostina Zagaglia.

Pinocho.- Hoy a las 14.30en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Leo Ringer.

Aladín.- Hoy a las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Leo Ringer.

Peter y Tinkerbell.- Hoy a las 17.30 en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Leo Ringer.

El principito.- Hoy a las 15.30 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, a cargo de Doble Faz, con dirección de Carla Pontini Vázquez.

Aladdín y el hechizo de la lámpara.- Hoy a las 17.45 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, a cargo de Doble Faz, con dirección de Carla Pontini Vázquez.

Canciones Imaquinarias.- Hoy a las 15 en el Museo Pettoruti, 51 entre 5 y 6, a cargo de Ligeros de Equipaje.

El cuarto de leña.- Hoy a las 15 en el Auditorio del Centro de Arte de la UNLP, 48 entre 6 y 7, teatro de sombras a cargo de la compañía La ópera encandilada.

La Sirenita.- Hoy a las 14.30 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7. Cine.

Trolls.- Hoy a las 16.30 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7. Cine.

La Familia Mitchell vs las máquinas.- Hoy a las 16 en el Cine EcoSelect, 19 y 51.

TALLERES

Sumate a la obra. Maquillaje en el Museo.- Hoy desde las 14 y hasta las 17 en el Museo Pettoruti, 51 entre 5 y 6, a cargo de Eugenia Estévez.

Sin Julepe.- Hoy a las 16 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

PASEOS

La Repu en vacaciones.- Abrirá todos los días de vacaciones de invierno de 7 a 22, con entrada y estacionamiento gratuito. Los edificiones estarán abiertos de lunes a viernes de 8 a 18 y los fines de semana de 10 a 18. Esta temporada, los visitantes podrán disfrutar de actividades como Walking tour (visita guiada a pie. Stand de EMATUR en Plaza Central. Todos los días 14.30); Mundo Nuevo (“Pasatiempo”, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos de 13 a 17); Radio infantil (todos los días de 12 a 18); Archivo histórico (lunes a viernes 10 a 13, Taller “La Repu vista con ojos de niño”). Más actividades: Fanfarria (martes, jueves, viernes, sábados y domingos a las 14, 15.30 y 17); talleres deportivos; clases; y torneos deportivos: Torneo fútbol infantil mixto. Microestadio: Lunes 18/ miércoles 20 / viernes 22 a las 14; Torneo de básquet infantil 3 vs 3. Cancha de básquet: Martes 26, miércoles 27, jueves 28 a las 14.

Museo de La Plata.- Durante las vacaciones, abrirá del 15 al 30 de julio de martes a domingos de 10 a 18 horas. Todas las actividades son gratuitas con la compra de la entrada. El valor de la entrada general online es de $600. En la Boletería es de $800, puede abonarse con tarjetas Visa o Master de crédito o débito, cuenta DNI y BNA+. No se acepta efectivo. Los menores de 13 años, jubilados y estudiantes de universidades nacionales ingresan gratis.

“Una plaza y mil historias”