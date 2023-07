"Barbie 2": todo lo que se sabe sobre la secuela que muchos esperan

Luego del furor que provocó el lanzamiento de "Barbie", una de las películas más esperadas de este año y también más rentable, los productores planifican la secuela de la historia protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. A una semana de su estreno, la película recaudó 500 millones de dólares como consecuencia de la " fiebre rosa " mundial.

Luego del boom que significó la película en las grandes pantallas, el CEO, la directora y la productora alzaron la voz sobre la posibilidad de un próximo lanzamiento que continúe la historia la muñeca más famosa de todos los tiempos. Entre las declaraciones dejaron entrever que ocurrirá en el futuro con "Barbie".

Para la productora, Warner Bros, el éxito de la película ya era un hecho y comenzaron a planificar la historia de una secuela. Cabe destacar que en un principio las ideas eran otras y según explicó Ynon Kreiz, el CEO de la empresa Mattel -encargada de la distribución y fabricación de los juguetes-, dentro de los planes se coincidió en "hacer bien Barbie y conseguir el éxito".

Además, Kreiz, afirmó: "Si haces eso, las oportunidades se abren muy rápidamente, una vez que estableces la primera película como una representación de éxito de una franquicia en la pantalla grande... Las películas que tienen éxito se prestan a más películas. Nuestra ambición es crear franquicias cinematográficas". De tal forma, dejó en claro que existe una gran posibilidad de continuar la historia, aprovechar el boom y la "Barbiemanía", para comenzar con la siguiente producción.

Sin embargo, quien no brindó declaraciones muy esperanzadoras fue Greta Gerwig, la directora de la película. Al ser consultada por The New York Times sobre el lanzamiento de "Barbie 2", respondió: "En este momento, he dado todo lo que tengo. Me siento así al final de cada película, como si ya no tuviese más ideas y como si hubiese hecho todo lo que quise y tuve pensado hacer. No quiero aplastar el sueño de nadie, pero yo ahora mismo estoy en cero".

Una inyección rosa para los cines del mundo

El filme de Greta Gerwig, una versión de acción real sobre la famosa muñeca, arrasó en su primer fin de semana con números récord que no se veían desde antes de la pandemia

La marea rosa causa sensación en Argentina y en el mundo. “Barbie”, la película de acción real dirigida por Greta Gerwig, arrasó en las taquillas de las salas del mundo otorgándole a la alicaída industria una inyección de vitalidad que no se veía desde antes de la pandemia.

En Argentina, la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, vendió 1.006.309 entradas entre el jueves y el domingo. La cinta se exhibió en 566 pantallas de todo el país y de esta manera se ubicó cómoda en la cima de los filmes más vistos en el país, concentrando el 57 por ciento de los espectadores en los últimos cuatro días.

“Barbie” tuvo así el arranque de día más taquillero desde 2019 y es la película que más rápido llegó al millón desde el inicio de la pandemia, con un promedio de 1.777 espectadores por sala. “Barbie” se exhibió en 4.243 cines de norteamérica, superando “The Super Mario Bros. Movie” (y a todas las películas Marvel de este año) como el mejor estreno del año y rompiendo el récord para el primer fin de semana de una película dirigida por una mujer.

En el Viejo Continente, la situación es similar. El debut del filme se ha convertido en el mejor estreno del año en España con una recaudación que supera los 6,8 millones de euros desde su estreno el 20 de julio y más de 700.000 espectadores, según datos de Comscore Movies Spain.

Además, gracias a esta película y a ‘Oppenheimer’ de Christopher Nolan, este fin de semana el cine ha logrado reunir a más de 1,6 millones de personas, siendo la mejor asistencia desde noviembre del 2019. ‘Barbie’ se ha impuesto por el momento a ‘Oppenheimer’ y ambas encabezan la lista de películas más vistas desde que se estrenaron el jueves pasado.

Asimismo, Comscore señaló que el sábado se registraron más de 580.000 espectadores en el cine en toda España, logrando el mejor sábado desde 2019, mientras que el viernes 21 de julio acudieron a las salas 500.000 personas, siendo el mejor viernes desde 2019.

En Argentina, "Barbie" continúa su camino imbatible

A full. "Barbie" se acerca a los 2,5 millones de espectadores en su segunda semana en cartel y superó a "Elementos", película de Pixar que llegó a los cines el 15 de junio y que el último fin de semana se ubicó en el segundo puesto en recaudación.

LEA TAMBIÉN "Barbie" continúa su camino imbatible en la taquilla nacional

Ahora, la cinta protagonizada por Margo Robbie y dirigida por Greta Gerwig convocó a 720 mil personas desde el jueves pasado, en tanto que la película animada de Pixar fue vista por 195 mil personas en los mismo días, según los números de la consultora Ultracine.