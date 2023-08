Paso 2023.- Confirman que el próximo lunes habrá clases en todas las escuelas de la Provincia de Buenos Aires donde se vote

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense informó que tras las elecciones 2023 de este domingo no habrá suspensión de actividades tanto en establecimientos públicos como privados y que se abonará un suplemento no remunerativo y no bonificable de 12.500 pesos para el personal auxiliar