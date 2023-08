La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado tendrá la continuidad de la Fecha 2 de la Copa de La Liga, donde Estudiantes recibirá en UNO a Unión de Santa Fe y donde San Lorenzo y Racing disputarán sus encuentros con Belgrano y Tigre respectivamente. A su vez, Lionel Messi debutará en la MLS (Liga de Estados Unidos), cuando el Inter Miami visite a New York RB. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

14:30 San Lorenzo vs Belgrano ESPN Premium

16:30 Estudiantes (LP) vs Unión TNT SPORTS

19:00 Newell's vs Lanús TNT SPORTS

19:00 Talleres (C) vs Huracán TV PUBLICA

21:30 Tigre vs Racing Club ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

08:30 Bournemouth vs Tottenham STAR +

11:00 Arsenal FC vs Fulham STAR +

11:00 Brentford vs Crystal Palace STAR +

11:00 Everton vs Wolverhampton STAR +

11:00 Manchester United vs Nottingham Forest STAR +

13:30 Brighton And Hove vs West Ham STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Heidenheim vs Hoffenheim STAR +

10:30 Colonia vs Wolfsburgo STAR +

10:30 Friburgo vs Werder Bremen STAR +

10:30 Darmstadt vs Union Berlin STAR +

10:30 Bochum vs B. Dortmund STAR +

13:30 Monchengladbach vs B. Leverkusen STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Marsella vs Brest STAR +

16:00 PSG vs Lens STAR +

SERIE A

13:30 Frosinone vs Atalanta

13:30 Monza vs Empoli

15:45 Milan vs Torino

15:45 Hellas Verona vs Roma

LIGA DE ESPAÑA

14:00 Cádiz vs. Almeria ESPN 2/STAR +

14:30 Granada vs. Mallorca DSPORTS+ / 1613

16:30 Sevilla vs. Girona DSPORTS / 1610

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Atlanta United vs Nashville SC Apple TV

20:30 Orlando City vs St. Louis City Apple TV

20:30 New York RB vs Inter Miami Apple TV

20:30 Cincinnati vs New York FC Apple TV

20:30 DC United vs Philadelphia Apple TV

20:30 Columbus Crew vs Toronto FC Apple TV

20:30 Charlotte FC vs Los Angeles FC Apple TV

20:30 Montreal vs New England Apple TV

21:30 Dallas vs Austin FC Apple TV

21:30 Kansas City vs SJ Earthquakes Apple TV

22:30 Real Salt Lake vs Houston Dynamo Apple TV

23:30 L.A. Galaxy vs Chicago Fire Apple TV

23:30 Portland Timbers vs Vancouver Apple TV

BRASILEIRAO

18:30 Flamengo vs Internacional STAR +

21:00 Corinthians vs Goias STAR +