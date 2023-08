Agenda: qué hacer este domingo en La Plata

HOY

MÚSICA

CLÁSICA

Ciclo Coral Mumart.- Hoy a las 19 en el Museo Municipal de Arte, 50 entre 6 y 7, se presentan el Coro del Instituto Cultural Argentino Británico ICAB y el Ensamble Rondó. Entrada gratuita.

OTROS RITMOS

El Tango, patrimonio de la Humanidad en la Argentina y el Turismo.- Hoy desde las 14 en la Casa del Tango, 43 entre 3 y 4, con Mónica Romano, Jorge Omar, Carlos Rulfi en bandoneón, Juan Páez en guitarra, los bailarines Camila Torossian y Santiago Cazzulo y la reseña histórica de Beatriz Alemán. En el marco del 25º aniversario del Centro de Guías de Turismo Los camino sy la gente.

CINE

El juicio.- Hoy a las 17.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Ulises de la Orden.

Damas en guerra.- Hoy a las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Paul Feig en el marco del Ciclo Cinemecánica. La película se exhibe en copia 35mm.

La última pirueta.- Hoy a las 18 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Gabriel Rosas.

Los sueños de Akira Kurosawa.- Hoy a las 20 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Akira Kurosawa en el marco del ciclo Cine y Cuarentena.

TEATRO

Pequeña pasajera.- Hoy a las 18 en el TACEC del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, en el marco del Festival Fronteras (in)visibles. Entrada gratuita con reserva online.

El dueño de los deseos.- Hoy a las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, actúa y dirige Gustavo Vallejos.

A.K.A Also known as.- Hoy a las 20 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia de Daniel J. Meyer y dirección de Gastón Marioni. Nominada a cinco Premios Hugo.

Bon voyage.- Hoy a las 20 en la Comedia de la Provincia, 12 entre 62 y 63, de Guillermo Camblor, con dirección de César Barella. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función.

INFANTIL

La Zapatera Prodigiosa.- Hoy a las 16 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, el Musical de Federico García Lorca se presenta en la versión infantil de María de las Mercedes Hernando, con música original de Ángel Mahler.

Amalia y la vida de las cosas.- Hoy a las 15 en la Comedia de la Provincia, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes.

Caperucita Roja.- Hoy a las 16 en La Nonna, 47 esquina 3, función distendida.

La Granja de Zenón.- Hoy a 15.30 y a las 17.30 en 10 entre 46 y 47.

