La era dorada de la televisión: las mejores series de 2023 (hasta ahora)

“THE MARVELOUS MRS. MAISEL”, TEMPORADA 5

Otro final: la maravillosa serie sobre la comediante de stand up que deja la vida doméstica para forjarse una carrera, inspirada en la vida de las primeras comediantes mujeres de Estados Unidos, fue un deleite de humor, diálogos ametrallados y decoraciones pop. Un hermoso lugar para habitar, que se resolvió en una temporada osada, con saltos temporales y reflexiones sobre el costo de la fama.

Disponible en Prime Video

“TED LASSO”, TEMPORADA 3

Y un final más: “Ted Lasso” apareció en silencio, en la pandemia, y gracias a su mirada amable y empática del mundo, la comedia futbolera se convirtió en un lugar para habitar, un refugio, en medio no solo de tanta mala noticia sino también de una televisión que por mostrarse osada se pasa de rosca tantas veces con la sordidez. La tercera temporada tuvo bastante servicio para los fans, fue algo condescendiente y un poquito edulcorada, pero también un hermoso cierre a una saga que fue como una caricia. Y con fútbol.

Disponible en Apple TV

“MERLINA”

La sorpresa: la serie de Tim Burton sobre la hija del matrimonio Addams tenía todo para ser otra producción almibarada del cineasta, “para toda la familia”. Sin embargo, Burton se reveló como un verdadero entendedor del espíritu lúdico que hizo grandes a los Addams y creó una serie juguetona, con misterio y una excepcional Jenna Ortega que puso a bailar hasta a Lady Gaga.

Disponible en Netflix

“SHRINKING”

Hablando de mundos amables para habitar, también lo fue el de “Shrinking”, la serie que llevó a Harrison Ford a la pantalla chica: su personaje de psicólogo cascarrabias avejentado se ganó el corazón de todos, a pesar de que la serie en realidad sigue a su tutelado, encarnado por la sonrisa siempre cálida de Jason Segel. El secreto de esta comedia, o más bien “dramedia”: utilizar ideas de la psicología para mostrar como todos somos un mejunje de errores y contradicciones, y está bien.

Disponible en Apple TV

“BARRY”, TEMPORADA 4

Otro final para una de las grandes series de la televisión, una comedia negrísima sobre un ex militar devenido asesino a sueldo que se quiere convertir en actor. Por supuesto, no había final feliz para Barry, y esta es sin dudas la temporada más oscura. Pero la resolución no explota al personaje, se siente el resultado coherente de tantas malas decisiones. Y las risas que despiertan los momentos más negros de la serie, risas asordinadas, algo avergonzadas, son un oscuro deleite.

Disponible en HBO Max

“DIVISIÓN PALERMO”

Otra de las ficciones argentinas más comentadas este año, la sitcom sobre una fuerza de seguridad constituida por minorías, con el solo objetivo de hacer campaña política con la diversidad, resultó un hilarante dedo en la llaga que llegó justo cuando los políticos comenzaban a realizar este tipo de gestos de cara a las elecciones.

Disponible en Netflix

“FLEISCHMAN IS IN TROUBLE”

Miniserie sorpresa, la historia de una madre que de repente desaparece y deja a sus hijos al cuidado de su ex marido es un relato de una familia, de un amor que se deshilacha, de amistades que se pierden en el camino y, sobre todo, de la salud mental, el tópico del año (por algo será). La historia, narrada por la mejor amiga de él, es contada desde la perspectiva del marido, hasta que aparece ella.

Disponible en Star+

“PARTY DOWN”, TEMPORADA 3

Un regreso que nadie esperaba. Y que nadie pidió, francamente: nadie vio “Party Down” cuando la dieron, hace más de una década, y de hecho la serie fue cancelada tras dos temporadas. Pero sus actores se convirtieron desde entonces en estrellas y la comedia sobre un grupo de aspirantes a actores que trabajan en un pobrísimo servicio de catering en Los Ángeles se transformó en casi una serie de culto. Así es que decidieron darle una nueva temporada, que tenía todo para salir mal: y sin embargo, el humor seco y cierta melancolía subyacente de la original todavía estaba ahí, en la que fue una temporada, sin dudas, a la altura.

Disponible en Lionsgate+

“EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR”

El gran suceso televisivo para Argentina, la serie que recorre la vida de Fito Páez desde su infancia al lanzamiento de “El amor después del amor”, el disco que lo catapultó a la fama internacional, atravesó a varias generaciones con el poder de la nostalgia musical y provocó memes y todo tipo de reacciones en las redes. Con una cuidada producción de época, el relato clásico recorrió varios rincones oscuros de Fito: una biografía autorizada pero con cierto filo.

Disponible en Netflix

“SOMEBODY SOMEWHERE”, TEMPORADA 2

Comedia de trazo naturalista e independiente, la historia de dos amigos atravesando la mediana edad en la rural Kansas cautivó en su final tanto como en su principio: la serie, poco visitada, relata un conjunto de desventuras de dos personajes que se caerían al abismo de no ser por el otro, pero es un deleite gracias al increíble grado de naturalidad, hilarante casi siempre, que logran sus protagonistas en sus interacciones. Es como ver a dos amigos reales en pantalla, haciendo pavadas y riéndose tanto que no se entiende lo que dicen. Bueno, ellos sí lo entienden, claro.

Disponible en HBO Max

“SILO”

Las series de ciencia ficción se parecen todas un poco. De tono habitualmente distópico y oscuro, suelen ser alegorías subrayadas del presente, con personajes un tanto unidimensionales y algunos salpicones de acción. “Silo” es diferente, una misteriosa serie llena de giros que sumerge al espectador completamente en un mundo complejo, y que contiene algunos de los episodios mejor escritos del año.

Disponible en Apple TV

“THE BEAR”, TEMPORADA 2

También “The Bear”, la serie sobre un grupo de personas intentando sostener un restorán, atacó la salud mental en sus dos temporadas. La primera era puro vértigo, con varias personas incendiadas de forma metafórica y literal por las exigencias y presiones del mundo. En esta segunda, nuestros protagonistas quieren hacer las cosas bien: servir comida es una forma de servir, y el cuidado que se pone es, después de todo, un cuidado del otro. Pero la dificultad de hacer las cosas de una mejor manera también queda de manifiesto, mientras los personajes con los que nos encariñamos intentan solucionar sus problemas sin que el nuevo proyecto culinario estalle.

Disponible en Star+

“OLA DE 100 PIES”, TEMPORADA 2

Ocurre a menudo en este aluvión de contenidos deportivos en la pantalla on demand que, si no nos importa el deporte, poco nos importa la serie. Bueno, esta serie documental sobre personas que deciden arriesgarse a morir para surfear olas de 60 metros tiene el poder de atrapar al menos interesado en la temática: se ve como un thriller, y en su segunda temporada, de hecho, camina en la cornisa entre la vida y la muerte numerosas veces. Un espectáculo visual y, por momentos, una película de terror, sobre personas muy especiales.

Disponible en HBO Max

“RINGO”

Ficciones deportivas hay hoy miles. “Ringo”, sin embargo, corría con una ventaja: Ringo Bonavena, su carismático protagonista, y dueño de un final de historia sórdido, turbio y poco conocido. Así, el deporte se mezcla con los bajos fondos que tan bien adornan las historias de los boxeadores caídos en desgracia, en una verdadera superproducción de época con una gran encarnación de Ringo en la pantalla.

Disponible en Star+

“SUCCESSION”, TEMPORADA 4

Todo concluye al fin. También, la terrible y terriblemente ácida historia de los Roy, el poderoso clan multimediático que se ataca por la espalda para hacerse con el control de la empresa familiar. Los Roy, patéticos adultos-niños, nos dieron durante cuatro temporadas algunos de los momentos televisivos mejor escritos y actuados. El cierre fue a toda orquesta: nadie ganó, todos perdieron, como no podía ser de otra manera.

Disponible en HBO Max

“MAKANAI, LA COCINERA DE LAS MAIKO”

En su primer proyecto para Netflix, el director Hirokazu Kore-eda, responsable de “Shoplifters”, reflexiona sobre la amistad y el cambio de rumbo vital en esta historia sazonada con gastronomía japonesa. Una delicada experiencia inmersiva.

Disponible en Netflix

“BRONCA”

Otra sorpresa, la serie que enfrenta a dos intérpretes poderosamente neuróticos es un choque de clases donde, si bien se transforman mutuamente en el blanco de la ira del otro, queda claro hasta qué punto ambos viven un mundo incómodo, silenciosamente opresivo, que tiene a todos los que tienen que ganarse el pan al borde de un ataque de nervios.

Disponible en Netflix

“LA DIPLOMÁTICA”

Aunque de conflictos un poco manufacturados desde el guion, la serie protagonizada por Keri Russell sobre una agente de inteligencia que se convierte en embajadora inglesa en medio de un conflicto con Medio Oriente ofreció un vistazo atrapante al detrás de escena de la política, y con una trama de romances y desconfianza para mejorar la experiencia del espectador.

Disponible en Netflix.

“POKER FACE”

Una rareza televisiva, esta “serie” sobre una muchacha que puede detectar la mentira en el rostro ajeno y que mientras escapa de su propio pasado se encuentra con diversos crímenes a resolver se compone de diez mediometrajes casi independientes, cada uno con su propio misterio a resolver. Creación de Rian Johnson, con una excelente Natasha Lyonne.

Disponible en Lionsgate+

“THE LAST OF US”

Uno de los grandes fenómenos de la temporada fue también una de las primeras adaptaciones de un videojuego a la pantalla que funcionó para el gran público: la historia de un hombre recio de oscuro pasado y una joven contestona atravesando un mundo atestado de zombies no solo aportó grandes secuencias de acción y despliegue visual, sino también algunas de las notas emotivas más delicadas de la temporada televisiva.

Disponible en HBO Max