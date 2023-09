Un suscriptor de Berisso ganó el viaje a Cafayate que sorteó EL DIA

Se conoció quién ganó el espectacular viaje que puso en juego eldia.com para premiar a sus suscriptores. Y en ese caso un vecino de Berisso disfrutará de un paseo espectacular por Cafayate.

Se trata de Jorge Eduardo Marinich, un jubilado de 63 años que es suscriptor del plan full desde abril de 2023. Así se hizo acreedor de un premio impresionante, como los que suele poner en juego EL DIA.

Este nuevo concurso de EL DIA volvió a premiar a sus suscriptores de los planes Básico y Full y, en este caso, Marinich ganó un viaje para dos personas con 3 noches de alojamiento, pasajes aéreos y traslados incluidos. Ideal para descansar y relajarse.

Cabe destacar que participaron los suscriptores activos de eldia.com y quienes se suscribieron hasta este jueves 21 de septiembre a las 23:59 horas (Link de suscripción: https://www.eldia.com/suscripcion). Para esta ocasión, adicionalmente se debió completar el siguiente formulario https://forms.gle/WxNR4fYB7ChUDUbH6

Vale aclarar que los suscriptores que no lo completaron no participaron. Pero eso no es todo porque aquellos que se suscribieron o se encontraban actualmente suscriptos al Plan Full, tuvieron triple chance de ganar. Es por eso que en este sorteo, que se realizó este viernes 22 de septiembre a las 13, Jorge Marinich contó con la triple chance por ser suscriptor Full.

Acceda a las bases y condiciones: https://www.eldia.com/nota/2023-8-8-12-18-0-bases-y-condiciones---concurso-para-suscriptores-de-el-dia-servicios

Cafayate, un lugar espectacular

Salta es ideal para recorrer a fines del invierno y en otoño. Más allá de su encantadora capital tiene pequeños pueblos muy pintorescos para conocer y disfrutar de los paisajes y la calidez de su gente.

Uno de ellos es Cafayate, que está enmarcado en los bellos Valles Calchaquíes y atravesado por la Ruta 40. Este destino se destaca por ser el principal productor de vino de la provincia. Los enólogos e ingenieros que allí trabajan popularizaron el Torrontés en la Argentina y lo hicieron su cepa emblema, aunque se produce en otros rincones del país.

Disfrutar de su producción de vino local en medio de estos bellos paisajes resulta una experiencia única, donde no pueden faltar las visitas a sus bodegas y viñedos, o un paseo por el Museo de la Vid y el Vino.

El premio que puso en juego EL DIA incluye los traslados aéreos y 3 Noches de alojamiento en el Hotel Viñas de Cafayate , con desayuno buffet, y el voucher podrá ser utilizado por Marinich hasta un año después de haberse realizado el sorteo.

El ganador disfrutará junto a su acompañante en el Cafayate Viñas de Cafayate una experiencia inolvidable rodeados de viñedos, cerros y cielos infinitos. Ideal para un estilo de vida y bienestar para amantes del vino y la cocina fusión andina. Y un ambiente natural de autenticidad y la calidez típica de los Valles Cachaquíes.

El Viñas de Cafayate cuenta con una cocina contemporánea que rescata lo mejor de la tradición culinaria salteña fusionándose de forma única. Maridar vinos de altura con las creaciones de Walter Michel, su maestro cocinero. Y un slow food en un entorno natural único.

El hotel fue construido en medio de una finca de viñedos y a los pies del imponente Cerro San Isidro. Para la realización de este hotel de estilo tradicional colonial se han priorizado los materiales típicos de la región como el adobe, la caña, baldosas de barro cocido, piedra, etc. Así, los huéspedes podrán disfrutar de un entorno único y natural, e instalaciones pintorescas y confortables.





BENEFICIOS DE SUSCRIPCIÓN

Plan Full, brinda la posibilidad de tener acceso ilimitado a www.eldia.com, es decir, que se podrán leer todas las noticias sin restricciones y acceder a todos los servicios que brinda el sitio web. Por otro lado se otorga el acceso a la versión PDF de diario EL DIA, que se trata de la misma versión impresa que se vende en los kioscos amarillos y entregan los canillitas pero en la versión digital, para leerlo desde una PC de escritorio, una notebook, el celular o una tablet. Por último, se accede a los beneficios de Club El Día, donde se podrán encontrar descuentos de variados rubros, entre ellos, indumentaria, restaurantes, casas de comida, belleza y salud. En el caso de elegir el Plan Básico, que también participa de lo promoción, el mismo permite acceder a la lectura ilimitada de las notas publicadas en la web del diario.

Sin duda que se trató de un premio de lujo para disfrutar a pleno. De esta forma, tanto nuestros suscriptores actuales como aquellos que se sumaron, tuvieron la chance de acceder al sorteo que entregó el excelente viaje a Cafayate, Salta.

