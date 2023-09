Estudiantes: ante la anemia ofensiva, Domínguez busca recuperar a Mauro Boselli cuanto antes

Estudiantes viene sufriendo un notorio bajón desde lo futbolístico y, junto con ello, uno muy profundo desde lo numérico. Los dos puntos obtenido a lo largo de cinco fechas de la Copa de la Liga tiene a Eduardo Domínguez y los suyos en la última colocación de la Zona B y perdiendo terreno en cuanto a la clasificación a las copas internacionales, uno de los principales objetivos a nivel institucional.

Sin embargo, si uno analiza lo hecho en los últimos cotejos, el equipo de Domínguez ha recuperado la solidez defensiva que por un momento perdió. Ahora le falta lo más difícil del fútbol, inflar la red contraria.

La anemia ofensiva es más que evidente en un Pincha que apenas ha convertido tres goles en los cinco partidos disputados: el de Mauro Boselli en el estreno ante Belgrano en Córdoba, el de Alexis Manyoma frente a Unión de Santa Fe en UNO y el de Mauro Méndez, de penal, en la visita a Racing por la fecha 3, llegando ambos a ese cruce eliminados de las respectivas competencias internacionales.

Sin dudas que las lesiones han influido en esta cuestión. El mencionado Boselli no ve acción desde ese cruce ante la Academia, en tanto que Guido Carrillo, el otro punta de jerarquía que tienen Domínguez y los suyos, no lo hace desde el choque con Independiente por Copa Argentina en Mendoza. De hecho, el nacido en Magdalena prácticamente no ha podido tener la continuidad deseada desde que regresó a la institución, aquejado en distintos momentos por diversas dolencias.

Ante esto, y con el encuentro frente a Newell´s a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico quiere contar con Boselli, buscando así un peso ofensivo que el equipo no ha tenido en los últimos encuentros.

Y es que más allá del despliegue físico que puede aportarle Méndez al once, las pocas chances que ha tenido a su disposición no ha logrado concretarlas, algo en lo que se diferencia y mucho del ex Boca y Cerro Porteño, quien usualmente no falla.

Lo concreto es que el Pincha extraña y mucho a su goleador, quien ayer en el Country de City Bell formó parte de varios trabajos con la pelota, aunque luego se retiró del recinto minutos antes que el resto de sus compañero.

“seguramente” para el clásico

En este sentido, Domínguez se refirió a Boselli en la conferencia de prensa posterior al empate con San Lorenzo.

Al respecto, el DT manifestó: “Lo de Mauro viene mejor. No sabemos si va a llegar en condiciones para este partido (con Newell´s). Lo vamos a esperar. Y sí podría viajar, sería muy bueno. Seguramente para el clásico es probable que esté a disposición”, confió el entrenador.

El goleador está en duda para el cruce del domingo frente a Newell´s en Rosario