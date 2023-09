Estudiantes vs Racing.- Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores del Pincha

7

AXEL ATUM

LE DIO FRESCURA

El juvenil ingresó en el segundo tiempo y volvió a ser determinante para cambiarle la cara al equipo. Pidió la pelota, hizo jugar y hasta se animó a rematar al arco. Otros buen ingreso de alguien que pide pista.

6

LAS GANAS DE ASCACIBAR

El Rusito Ascacibar fue de los pocos jugadores de Estudiantes que aprobó. Es verdad que fue imprudente en la jugada del penal, pero fue al frente toda la noche aun en la adversidad.

4

A BOSELLI LE SIGUE FALTANDO RITMO

El delantero fue titular en lugar de Guido Carrillo y dejó en evidencia que todavía le falta mayor rodaje. No tuvo contacto con la pelota y las pocas veces que lo hizo no las pudo retener.

4

FERNANDO ESPINOZA, CON MUCHAS DUDAS

No dudó en cobrar un penal en favor de Racing que en la TV no fue tan claro. Pitó varias chiquitas para el local. Y sorprendió en no adicional cuando el Pincha descontó.

Mariano Andújar (4)

Dejó dudas en el segundo gol porque la pelota, si bien con mucha potencia, fue al palo en donde estaba parado. Nada que hacer en el penal. Falló en un par de salidas en el primer tiempo.

Eros Mancuso (5)

Los problemas que tuvo en la marca los compensó con sus ganas para atacar. Mejor en el complemento que en el primer tiempo, donde le costó hacer pie.

Santiago Núñez (5)

Debió esforzarse mucho para defender el arco propio. Llegó justo a un par de cruces sobre la derecha.

Luciano Lollo (4)

Cerró muy mal en el gol de Juanfer Quintero. Antes de esa jugada la había pasado mal por un sector donde Racing fue un vendaval. Se fue reemplazado por Fede Fernández.

Gastón Benedetti (4)

Ojeda, Juanfer y Rodríguez lo atacaron siempre en superioridad numérica. El equipo, colectivamente, no lo ayudó para nada.

Santiago Ascacibar (6)

En el primer tiempo estuvo desconcertado y no pudo llegar a la pelota. Es más, cometió un penal por imprudente. Mejoró muchísimo en el segundo tiempo.

Jorge Rodríguez (6)

Prolijo y con un pase correcto pese a la presión. Pero le faltó un poco más de marca para frenar el asedio.

Alexis Manyoma (4)

Algunos chispazos de buen fútbol pero en un partido tan vertiginoso le faltó mayor retroceso y eso hizo que por la banda izquierda Estudiantes sufriera cada vez que lo atacaron.

Benjamín Rollheiser (4)

Ni por asomo en el nivel del martes pasado. Otro de los jugadores que sintió el impacto de quedar afuera. Poco contacto con la pelota y malas decisiones.

Mauro Boselli (4)

Jugó con una molestia en su gemelo derecho. No entró en juego y las pocas pelotas que tocó no las pudo retener para esperar a un compañero. Dejó la cancha en el entretiempo.

Mauro Méndez (5)

Muchas ganas pero poca claridad las pocas veces que pisó el área de Arias. Tuvo una chance al minuto de juego y se la tapó el arquero local. Generó la jugada que derivó en el penal que transformó en gol.

INGRESARON

Fernando Zuqui (5)

Le dio más ritmo y presencia a la mitad de cancha.

Federico Fernández (6)

Tal vez debió haber jugado desde el inicio. Pide a gritos ser el central titular.

Axel Atum (7)

Buen ingreso del pibe que tuvo despliegue, pase y remate al arco. Ya lo había hecho bien ante Unión.

José Sosa (5)

Le dio otra impronta a la mitad de la cancha. Se hizo cargo de la pelota y de cada envío detenido.

Matías Godoy (-)

Jugó pocos minutos.