Escándalo total: Bertotti con los bolsillos llenos y Cris Morena llena de bronca

“No es un show de Floricienta”, contestó, tajante, Cris Morena, dueña del fenómeno televisivo “Floricienta” que este año cumple 20 desde su estreno en la pantalla de El Trece. Aunque duró apenas dos años, la tira infanto juvenil se convirtió en un éxito sin fronteras que le permitió a su protagonista, Florencia Bertotti, atravesar generaciones hasta la actualidad. Un fenómeno que la llevó el año pasado a revivir algunas de esas canciones en un show con el que recorrió diferentes países de américa y que este año la tendrá en Europa después de llegar al Movistar Arena en donde, hasta ahora, se presentará en doce oportunidades.

Es, sin dudas, un suceso difícil de comprender para los que no han crecido sin conocer el impacto que canciones como “Flores amarillas” y “Mi vestido azul”, y sin haber soñado con el reencuentro del freezer (Juan Gil Navarro) y Floricienta (Bertotti), una distancia que los fans todavía no logran superar. Así, aprovechando ese furor, Bertotti compró los derechos de autor de algunas de las canciones de la tira, que le corresponden a Morena, y se armó un show con el que se está llenando los bolsillos, algo que reavivió la guerra con la productora: Cris.

La guerra se sucedió hace años cuando en pleno éxito de “Floricienta”, Bertotti no quiso continuar. Alegó que quería “hacer algo diferente”, sin embargo, meses después estrenó “Niní”, una serie de las mismas características de la anterior y por lo que Morena la demandó por “plagio”.

Esa fue la causa por la que las dos figuras estuvieron de batalla en batalla hasta que llegó la paz. Una paz que duró poco porque ahora las rencillas volvieron a ver la luz, al juzgar por las declaraciones que la productora hizo con respecto al fenómeno de Bertotti.

“Con respecto al show de Flor Bertotti, no es un show de Floricienta. Creo que interpretará algunas de mis canciones de la serie. Me maravilla que mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo”, tiró, ácida, la creadora de otros imbatibles éxitos como “Chiquititas” o “Rebelde Way”.

De hecho, para este año, Morena está preparando “Margarita”, una nueva historia juvenil que tendrá alguna continuación de “Floricienta”, y que incluso tendrá a la actuación de algunos de sus protagonistas, como Isabel Macedo, la malvada villana de aquella historia.

“No es una continuación sino algún personaje que se desprende de algo que pasó en ‘Floricienta’, que puede ser mínimo. Tenemos una cantidad de actores entrenados hace más de un año. Un elenco juvenil increíble, entrenados en baile, en actuación, y maravillosos”, reveló la productora sobre el spin off de la serie que se verá por HBO Max.

Bertotti había contado que tenía la autorización para interpretar las canciones de la tira. “Sí, por supuesto. Está autorizado. Es cantar las canciones de algo que a mí también me representa muchísimo. Siempre le digo a la gente y hasta lo he hablado con ella, que yo voy a ser Floricienta hasta el día en que me muera porque la gente me reconoce mucho por eso”, detalló la actriz que, durante su show, también interpreta algunas canciones de “Niní” además de otras que lanzará próximamente.