Enigmático y sentido recuerdo de Raúl Rizzo a su hija Anahí

Hace apenas siete días Raúl Rizzo recibió la horrible noticia de la muerte de su hija. Recordemos que, Anahí tenía 34 años y falleció en el departamento en el que vivía.

Ahora, el actor decidió rendirle un sentido homenaje a su hija en su cuenta de Instagram. Fue a través de un posteo que incluía una foto de Anahí, en la que la joven miraba a cámara, sonriente. En pocos minutos, el actor recibió todo tipo de muestras de afecto, pero instantes más tarde, Rizzo decidió borrar el posteo de su perfil. Así, la publicación había llamado la atención ya que Rizzo no se había expresado públicamente hasta el momento.

Recordemos que, antes de fallecer, Anahí se encontraba con su pareja en su domicilio y empezó a tener dificultades para respirar. Luego tuvo vómitos y por último sufrió un paro cardíaco. Entonces, un equipo de emergencias médicas llegó al domicilio ubicado sobre la calle Luis Sáenz Peña para intentar socorrerla. Sin embargo no lograron salvarla. Allí, los profesionales constataron su deceso. El llamado había sido efectuado por el compañero de la joven, quien ante la desesperación buscó la forma de asistirla.

La joven había nacido producto de la relación entre Raúl Rizzo y la actriz oriunda de El Salvador, Isabel Quinteros. La pareja, que se separó hace 20 años, también tuvo a Camila, quien actualmente tiene 24 años.

Por estos días, Quinteros habló de la relación que tenía con Rizzo y con sus hijas, a pesar de haberse separado de su pareja hacía mucho tiempo. “Hace más de 20 años que me separé, pero estoy al lado de mis hijas todo el tiempo sosteniéndolas porque es muy dura la situación. Porque Raúl estuvo unas cuantas veces al borde de la muerte. Está vivo porque es un guerrero, pero a mis hijas en los informes siempre les decían ‘bueno, lo sacamos de esta, esperemos que no le ocurra nada para que siga progresando’ y le pasaba lo que decían ‘esperemos que no’. ‘Si todo va bien, si no llega a pasarle tal cosa’ y le pasaba esa cosa. La pasó muy mal Raúl”, expresó la actriz.