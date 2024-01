Para empezar el año: La China Suárez se cansó y les respondió a quienes la critican por su ropa

Así empezó el año. La China Suárez se cansó de las críticas recibidas en las redes sociales y expresó su firme rechazo. El punto está en las personas que se centran en su vestimenta y en su físico.

La actriz inició su declaración en sus redes respondiendo a los comentarios despectivos que surgieron tras su última publicación: “Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero, muestro el cu..., a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes”, comenzó su relato en las redes.

Y para finalizar, apuntó directo: “Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año”. Así manifestó su rechazo a las etiquetas y estereotipos impuestos, sin vueltas, al tiempo que agregó “31 muy bien vividos. Y esto recién empieza. Así que vayan acostumbrándose o rajen de mis redes. Con amor”, destacó la pareja de Lauty Gram, comentario que cerró con la figura de un corazón rosa.

Vale destacar que, en este contexto, entre las voces a favor de la China, la que más se destacó es la de la politóloga y activista por los derechos de las mujeres Florencia Freijo, quien aseguró: “Un varón pendeviejo se tatúa, se tiñe el pelo de gris, jamás sale con mujeres de más de 30 años: ídolo, capo máximo, le chupan las medias en todos lados, estrella máxima. Sobre este perfil, puedo citar no menos de 10 ejemplos al hilo, de forma veloz. Una mujer se pone ‘atención’ dos moños en la cabeza y es una ‘pendevieja’. ¿Saben qué les molesta a ustedes? Les molesta que ella tenga la libertad que ustedes no se animan a sentir en sus propias vidas”.

“Mujeres que actúan como rectoras de la vida de las otras, así dispersan sus inseguridades e infelicidad, en un intento estéril de que todas las demás las observemos y tengamos sus mismos complejos, sus mismas inseguridades. Así fuimos educadas, así las infelices que comentan acá educan a las que miran: nos enseñan que si no nos ‘comportamos como se debe’ vamos a perder credibilidad, reputación, y hasta van a animar a cuestionarnos ¡como madres!”, continuó la profesional.