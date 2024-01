VIDEO. El Indio Solari recordó la noche que le revoleó zapallos a la Confitería París de La Plata

En una insólita entrevista a contraluz por expreso pedido del artista, reapareció Carlos El Indio Solari, como parte del ciclo “Caja Negra” que conduce Julio Leiva. El referente emblemático del rock argentino, habló sin filtros sobre la música, la poesía, las letras de sus canciones, su historia con Los Redondos, la política y su salud. Incluso contó una anécdota sobre cómo escapó de una comisaría en La Plata, donde según dijo “ocurren cosas muy chifladas”.

“Andábamos en seis coches de madrugada, todos borrachos. Robamos verduras y fuimos hasta la confitería París y revoleábamos zapallos”, le dio contexto el artista a la anécdota ocurrida en La Plata hace muchísimos años y que terminó, según el relato del Indio, con todos aprehendidos en una comisaría.

“Nos entregamos. Cuando se me pasó el pedo (sic) me quería rajar. Éramos como 40, pero estábamos alojados en la parte trasera como en un patio. Había un portón de hierro, y fuimos hasta ahí con el plan de escaparnos. Nos trepamos y nos tiramos. Fue una locura, cosas platenses”, lanzó el músico y, en ese marco, tiró que “es una ciudad donde pasan cosas muy chifladas”.

Solari, que hace unos años confirmó que padece Parkinson, contó cómo sobrelleva su diagnóstico: “Estoy como el culo. ¿Y qué remedio te queda? Yo tengo esta súper actividad que me mantiene abstraído de eso y ahí logro unos rounds de descanso. Pero ni bien me vuelvo a la realidad, ya camino muy mal”.

“Yo he nadado aguas abiertas y ahora no puedo hacer ni un largo en la pileta. Pero, bueno, qué te voy a contar. Agarrá el libro, poné Parkinson y te va a decir todo lo que te pasa”, agregó el cantante que lanzó luego una fuerte reflexión: “No me pregunto nada. No tengo ganas de preguntarme nada. Yo sé lo que lo que tengo que saber para estar vivo. Alguna vez dije que me gustaría que la muerte me encuentre vivo”.

Durante la entrevista, que se emitió a las 22.30 del 31 de diciembre y que se puede ver en el canal de YouTube de Filo News, el cantante habló también de su presente profesional. Aunque retirado de los escenarios, dijo que no para de hacer música. De hecho, días atrás, acaba de lanzar tres nuevos temas encuadrados en su proyecto El Míster y los Marsupiales Extintos. Las nuevas canciones, “Poco-loco”, “El muerto Giménez” y “Réquiem alegre”, se oyeron por primera vez en “Big Bang”, el programa radial que su biógrafo, Marcelo Figueras, tiene en AM 530 Somos Radio.

Sobre el tono de esas canciones, aseguró que “yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento. No me parece bien tener entretenida a la gente mientras le están metiendo la mano en el bolsillo. Las canciones que sigo haciendo tienen que ver con todo esto que está pasando”.

Y también ponderó a los “violeros impresionantes” con los que tuvo oportunidad de colaborar en su trayectoria, en particular Skay Beilinson, Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, y reveló que trata de “no mirar nada en que estén los Redondos metidos” porque se le “dan sentimientos encontrados porque por un lado hicimos cosas muy muy valiosas en tiempos jodidos y, por otro lado, después fue una miseria lo que pasó”.