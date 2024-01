Alerta mundial por la elevada toxicidad de los envases plásticos

Mientras la decisión oficial de reducir y hasta de eliminar el uso de bolsas plásticas, que tuvo comienzo de ejecución en el país en 2009, no termina de plasmarse, ya que siguen utilizándose en no pocos lugares, los datos acerca de una altísima contaminación que este material contiene no dejan de causar preocupación en el mundo.

Así, una información emitida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos reveló que en el mundo se consumen cada año entre 500 billones y un trillón de bolsas plásticas y que la mayor parte de ellas son arrojadas al mar por barcos transoceánicos, en lo que resulta ser una fuente contaminante de incalculable incidencia sobre el medio ambiente.

Es en ese contexto que debe interpretarse el informe publicado en este diario acerca de la “alta preocupación” que los envases plásticos causan, ya que aumentan el riesgo de enfermedades como la diabetes, la endometriosis y la infertilidad en los seres humanos.

En la sesión del comité de las Naciones Unidas, que se realizó en las últimas jornadas y que busca crear un tratado global contra la contaminación plástica para fines de 2024, se denunció que, de los 13.000 químicos que se utilizan en la producción del plástico, no existe información toxicológica en bases de datos regulatorias, lo que provoca una “anarquía química”, mientras que el 24 por ciento son sustancias nocivas para la salud, porque alteran el sistema endocrino aumentando el riesgo de enfermedades como diabetes, endometriosis e infertilidad, según advirtieron investigadores del Conicet tras participar de la última de ese comité.

“Los plásticos están formados en total por alrededor de 13.000 compuestos químicos conocidos, de los cuales solo un 1 por ciento está regulado por tratados ambientales internacionales”, aseguró uno de esos investigadores. “El 24 por ciento son químicos de alta preocupación y, sin embargo, están en el mercado y no están regulados internacionalmente. Se sabe que tienen efectos en seres vivos como en los animales y se los ha encontrado también en personas asociados a enfermedades”, explicaron.

Según informes de la Endocrine Society, la exposición prenatal a estos químicos puede causar discapacidad intelectual, bajo peso al nacer u obesidad infantil. En personas adultas contribuyen al desarrollo de diabetes, obesidad y mortalidad cardiovascular, mientras que en mujeres pueden provocar endometriosis y en hombres infertilidad.

Se dijo asimismo que los riesgos para la salud representan un “grave problema” porque los niveles de contaminación plástica en el mundo van en aumento, y si no se toman las medidas necesarias, la cantidad de desechos plásticos que ingresan a los ecosistemas acuáticos podría casi triplicarse, a una cifra proyectada de 23 a 37 millones de toneladas por año para 2040, según datos de las Naciones Unidas.

Esta claro deducir que en los comercios, a la hora de elegir los envases plásticos, pesan cuestiones vinculadas a la comodidad y, fundamentalmente a una ecuación de costos y resultados, así como a un desentendimiento total de las cuestiones ambientales. Y aquí es donde resulta imperativo acentuar las campañas de concientización, no sólo sobre los titulares de los comercios sino en la población toda.

Está claro que las autoridades de todos los países, entre ellas las del nuestro, deberían apurar los acuerdos internacionales necesarios para reducir o eliminar el uso de envases plásticos que se fabrican con químicos nocivos y que ninguna ecuación de costos debiera prevalecer sobre criterios que buscan preservar la salud humana y la del medio ambiente. Pero es improbable que ello ocurra si antes no se promueven intensas campañas de concientización, capaces de crear una cultura preventiva en la población.