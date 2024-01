Medios estadounidenses despidieron a más de 3.000 empleados en el último año

Más de 3.000 editores, periodistas y fotógrafos fueron despedidos en el último año en Estados Unidos por empresas de medios de comunicación, una industria que se encuentra en plena reconversión y que resultó impactada en ese país por los malos resultados en los ingresos por publicidad, según estimaciones de la agencia Bloomberg.



De acuerdo a ese análisis, desde 2010 el sector emplea a un 62% menos de personas, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).



El 2024 comenzó de forma negativa con el diario Los Angeles Times, anunciando uno de sus mayores recortes en sus 142 años de historia, despidiendo a 115 periodistas, algo más del 20% de la redacción.



En tanto, la reconocida revista deportiva Sports Illustrated recortó a prácticamente la totalidad su planta, despidiendo a 100 empleados, luego de que la firma propietaria (Arena Group) no lograra cumplir con los pagos de la licencia de la marca a Authentic Brands Group



La revista Time redujo 15% de su staff, el portal empresarial Buinsess Insider redujo 8%, mientras que la editorial Condé Nast, editora de Vogue y The New Yorker, lo hizo en un 5%.



La publicación de negocios Forbes, en tanto, redujo 3% su planta luego de que sus empleados comenzaran esta semana con una protesta de tres días.



La caída de los ingresos de la publicidad con la transición al entorno digital explica la problemática que enfrentan las empresas de medios y sus recortes, con su consecuente impacto en la sociedad en una era de desinformación.



Estas dificultades no sólo se deben al cambio de hábito de las audiencias sino también la absorción de los ingresos publicitarios por parte de las redes sociales y los buscadores, los cuales no compensan a los medios pese a que el contenido de estos últimos representa parte de la actividad generada en las plataformas.



Pese a que diversos gobiernos intentaron legislaciones para obligar a las redes a pagarles a los medios, estas resistieron de forma efectiva todo intento en ese sentido.



Pero incluso resultan afectados aquellos medios que nacieron en internet: BuzzFeed anunció recientemente el cierre de la división de medios y reportó una caída de 35% en sus ingresos de publicidad en el tercer trimestre del año pasado.



Los despidos no sólo afectan a los medios informativos sino también a las compañías de entretenimiento.



Tanto Paramount –en rumores de fusión con Warner Bros. Discovery- como Disney Pixar anunciaron recortes para este año.