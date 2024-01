Estudiantes vs Belgrano.- Enzo Pérez volvió a UNO y no defraudó: fue dueño de la mitad de la cancha y se siente "pleno"

Enzo Pérez tuvo un gran encuentro anoche ante Belgrano, siendo fundamental en la mitad de la cancha del Pincha, donde manejó los hilos en todo momento.

Con buenas conexiones con Ascacibar, el mendocino echó por tierra con cualquier duda en cuanto a su rendimiento, siendo vital para una estructura futbolística albirroja que se está reconstruyendo.

A sus 37 años, fue la manija en los de Domínguez y pintaba para ser la gran figura. Sin embargo, apareció Mancuso con ese cabezazo y lo relegó a un segundo lugar dentro de un podio imaginario. No obstante, el ex River no pudo ocultar su alegría por la victoria y sobre todo por un regreso al club que lo ha encontrado tan cómodo como pleno desde lo futbolístico.

“Contento por la victoria, porque nos habíamos propuesto hacernos fuertes de local. Tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos acá. Es un campeonato corto, no podemos dejar pasar puntos”, explicó apenas consumado el 1 a 0. “Y estoy contento porque es un lugar que me han recibido muy bien. Conozco mucha gente”, sostuvo. “Hace 13 años me fui, y encuentro la misma gente. Es una gran familia. Eso me hace sentir contento, pleno. Y trato de, toda la confianza que me dan ellos día a día, trasmitirla con la experiencia que tengo dentro del campo de juego y afuera”, completó.