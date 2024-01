Carmen Barbieri contó su problema de salud y confesó que debe pasar por el quirófano

Ahora, Carmen Barbieri arrancó el año con un inconveniente en su salud. Debido a que se puso un nuevo chip sexual, se hizo una serie de estudios previos.

Pero, uno de ellos no le salió bien, y así confesó que tiene que pasar por el quirófano: "Quiero decir algo: gracias a esta doctora maravillosa, Cristina, me mandó a hacer unos estudios para ponerme el chip, todos dieron bien y me lo puso ayer, pero uno no dio bien, sucede que el pecho izquierdo dio que mi mama, mi prótesis está rota, me mandó a hacer otro estudio, una resonancia, y gracias a mi profesional me enteré que tengo rota la prótesis, no mucho, pero está rota”, contó al aire.

Luego, dio detalles de lo que viene: “En pocos meses me tengo que operar porque no hay que dejar pasar tiempo, no hay que dejar que la gelatina vaya caminando, migrando se dice, y que se aloje debajo de la axila, porque la operación va a ser mucho más complicada”, confesó Carmen.

Por último, vale recordar que, hace pocos días la artista reconoció todos los problemas de salud que tuvo a lo largo de su vida. Uno de los más importantes, que la tuvo al borde de la muerte fue cuando se contagió Covid durante la pandemia. En ese momento, estuvo internada en terapia intensiva, con respirador artificial y con un pronóstico muy malo. “Yo soy asmática y mis pulmones quedaron muy débiles después del Covid. .Tuve una neumonía bilateral tan grave que casi muero. Hace poco hice un principio de neumonía y enseguida me internaron. Me cuido porque hago una vida sana, no tomo alcohol, no fumé nunca, duermo temprano, no voy a ningún lado. Solamente trabajo. Necesitaría recuperar mi masa muscular, la perdí por el Covid”, reveló Barbieri.