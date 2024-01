Picante y provocador comentario de Moria Casán frente a los dichos Graciela Alfano por su pelea con Pampita

Sin dudas, el Bailando 2023 se pone cada día mas caliente, ahora se enfrentaron Moria Casán y Pampita. Ahora, la número uno, dudó en expresar su tajante postura frente a a crítica de su colega.

Y a pesar de que parecía haber quedado el tema atrás, se metió Graciela Alfano y opinó fuerte y picante sobre lo que sucedió entre las dos jurados: "Las peleas son entre iguales, Pampita es una regia pero la está remando, mucho más abajo que Moria, que ya está en la estratósfera... Pero ella es inteligente y se dio cuenta y dijo 'fingimos demencia, la luna...', yo me tiré al piso de la risa. Pampita sos lo más", expresó Alfano. Luego, afirmó que Pampita "está remando, está haciendo su carrera, que Moria ya hizo y yo también... estamos en otro lado".

Así, fueron a buscar a Pampita y Moria, para ver qué opinan sobre los dichos de Graciela Alfano. "No dijo cosas lindas sobre vos... Dijo que no entendió nada la pelea con Moria, que vos no estás a la altura de Moria y que deberías haberle pedido perdón. Y que inventaste todo lo de la luna llena", reflexionaron desde los medios.

"No lo inventé, a mí en serio la luna me provoca cosas, siempre me pasa, siempre que hay luna llena me supera", expresó la modelo. Entonces, le preguntaron "¿Pensás que a Graciela cuando se le volaban los patos en el Bailando también era por la luna llena?". Sin dudarlo, Pampita afirmó: "Habría que chequear, tal vez descubre algo que no sabía".

Finalmente, en este contexto, justo en ese momento pasó Moria Casán, que no dudó en sentenciar: "No me importa lo que diga Alfano. Es mi prima, ¿sabías? Mi prima lejana. Está loca, te quiero Alfano, agarrámela. con la mano". Entre risas, Pampita concluyó comentando: "Ahí tenés, todo dicho".