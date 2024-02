VIDEO. Momento emotivo en Gran Hermano 2023: Santiago del Moro rompió en llanto al recordar a Silvina Luna

Este miércoles se vivió una gala muy emotiva en Gran Hermano 2023. El programa comenzó con un clip por el "Día de los enamorados", mostrando varios momentos en que los participantes de otras ediciones, se besaban, se abrazaban y hasta algunos, terminaron siendo padres, como el caso de Gustavo Conti y Ximena Capristo y de Thiago y Daniela.

Lo cierto es que mientras se desarrollaba el informe, quien apareció allí era Silvina Luna, la actriz que falleció en 2023 a causa de una insuficiencia renal, producto de una mala praxis en una cirugía estética que le realizó el médico Aníbal Lotocki.

En ese momento, tras volver al piso para continuar con el programa, Santiago del Moro, conductor del reality, pidió al público que hagan silencio, ya que no podía contener las lágrimas y le costaba mucho poder decir algo.

"Un minuto por favor. No soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho. Me emocioné cuando la vi a Silvina, que tiene que ver con la historia de este programa. Tengo tantas cosas para decir y es de emoción, y que la emoción fluya. No lo puedo creer, un abrazo a su familia", lanzó del Moro.

Tras ello, la gente que se encontraba en el estudio lo aplaudió y entendió el momento de pura tristeza que vivió quien está a cargo de la conducción de esta competencia que atrapa a un país entero.

En el año 2001, Luna resultó subcampeona de la primera edición, ya que perdió en la final ante Roberto Parra, el flamante ganador.