Enzo Pérez y uno de los momentos más duros de su vida: “No fue fácil”

Enzo Pérez cumple este jueves 22 de febrero 38 años. Recién llegado a Estudiantes para despedirse de su carrera profesional, se encuentra en un gran nivel y rodeado de los hinchas que lo ovacionan al entrar y salir de la cancha.

En el día de su cumpleaños, en redes sociales se viralizaron declaraciones del jugador sobre los momentos más difíciles que tuvo que pasar en su vida. En 2019, recordó que cuando era chico sus padres no tenían para comer y fueron experiencias que lo marcaron para siempre.

“No fue fácil. Estábamos tres meses en una casa, cuatro meses en otra. Éramos nómades. Se terminaba la plata para el alquiler entonces mi viejo hablaba con algún conocido y le pedía que lo aguantara un tiempo hasta que consiguiera trabajo”, rememoró.

Su padre era albañil: “Viste cómo son esos trabajos. Una semana tenes, la otra no. Una vez le dieron una obra grande en un barrio y ahí vivimos en una buena casa pero cuando terminó la obra, afuera”.

“En una época vivimos en un garaje con los colchones, la mesa, la garrafa para cocinar. Para bañarnos teníamos que pedir el baño a la gente que vivía en la casa. Yo vi cuando mi viejo fue a vender la alianza de casamiento para comprar comida o recuerdo haber ido a buscar a mi vieja a su habitación para que viniera a comer con nosotros y que nos contestara que no tenía hambre o cualquier excusa para no sacarnos la comida a nosotros. La he visto sufrir porque no nos podía dar lo que queríamos”, agregó Enzo Pérez.

“Por ahí pasaban los cumpleaños y no los podíamos festejar. Cerca de casa había una panadería y cuando pasaban 2 o 3 días sin vender, íbamos sin vergüenza a pedir que nos dieran lo que sobraba para tener algo más sobre la mesa”, cerró.