En la previa al encuentro que tendrá lugar mañana en el Bosque, Pablo Dóvalo, el encargado de impartir justicia, dialogó en exclusiva con “El Equipo deportivo”. El árbitro, que dirigirá su primer clásico en Primera, remarcó la preparación puertas adentro para este tipo de encuentros y también lo que entiende que significa para la toda la Ciudad.

“Uno siempre trabaja para ser designado y apoyado para este tipo de partidos. Es una emoción enorme poder dirigirlo”, remarcó el bonaerense de 47 años, quien hace ocho es parte de la máxima categoría.

En cuanto a lo que le genera el hecho de tener que estar al frente de un cruce tan importante como el que jugarán el Lobo y el Pincha, destacó: “Es algo que no pasa todos los días. Y que a mí particularmente me hayan tenido en cuenta para este tipo de partido, me llena de orgullo. Y me hace pensar que todo lo que me pasó no fue en vano. Todo lo que fui atravesando a lo largo de mi carrera: buenas, malas, regulares, excelentes, muy malas. Lejos de la familia, viajes. Son un montón de cosas que se juntan en este momento y uno dice ´upa, mirá el partido que me tocó´. Partido trascendente. Importante para los dos equipos, donde no es lo mismo La Plata que otro lado en cuanto a dimensión. Todos sabemos que La Plata es Gimnasia o Estudiantes. No hay otra cosa. Está todo circunscripto a eso”, aclaró. “También sé que se vive distinto. Todo eso es un cúmulo de cosas que cargan al partido. Y si estoy en este partido, es porque estoy capacitado para hacerlo”, completó.

El choque que se jugará mañana desde las 19:30 lo encuentra tras haber tenido experiencias similares, pero todas en la División Reserva, donde fue árbitro de choques entre River y Boca y también entre Newell´s y Central anteriormente.

“Estamos hablando de clásicos que dirigí cuando la Reserva se jugaba antes del preliminar”, aclaró. “Se jugaba con el estadio lleno. Y para nosotros, en ese momento, no era tan habitual jugar en un estadio con 30 mil o 40 mil personas. Así como dirigí ese clásico, dirigí River-Boca, Newell´s-Central. En ese momento el partido de Reserva, más allá de lo que significaba dirigir un clásico, tenía la suma de toda esa gente que nosotros, hace 20 años atrás, éramos muy jóvenes. Ya estamos acostumbrados”, completó.

De perfil bajo, Dóvalo dejó en claro que entiende que eso lo favorece. “No me influye en lo más mínimo a mí. Yo soy árbitro hace veintipico de años. Es verdad que la mayoría de mi carrera la construí en el ascenso. Pero yo dirijo Primera desde hace casi ocho años. Que me conozcan o no, creo que es mejor que no”, destacó.

En cuanto a la preparación para el mismo, reconoció: “Hoy el fútbol moderno no te permite no estar empapado de todo. Así como seguramente los técnicos se estudian entre sí y entrenan estrategias y formas de defender a uno y de atacar otro, lo que te puedo decir es que desde AFA y desde la Comisión Arbitral desde hace un tiempo largo se trabaja en la planificación de cada partido. No solo de este en particular, sino que se trabaja en la planificación de todos los partidos de la fecha y de todos los partidos que hubo en las fechas anteriores. Se estudia todo”, aseveró.

Por último, dejó en claro el valor que le da al choque propiamente dicho. “Es un clásico. No digo que es el más trascendente. He jugado partidos muy importantes. Es el primer clásico. Pero la trascendencia de otros partidos por ahí llevaban a otras cosas. A un descenso o a un campeonato. Acá esto es casi cuestión de honor”, remarcó. “Los participantes del clásico es como que se juegan el honor en este partido. Es como que se juegan la cargada del lunes. Uno quiere estar a la altura para que, primero termine todo bien, que no haya ningún tipo de inconvenientes; y segundo para irme a mi casa tranquilo, con el deber cumplido”, concluyó.