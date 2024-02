Problemas con la basura en zonas de la Ciudad

Contenedores que no dan abasto, canastos desbordados, esquinas llenas de bolsas rotas, poco a poco distintas partes de la Ciudad se están convirtiendo en microbasurales a cielo abierto y a la par de la acumulación de basura crece la preocupación de los vecinos.

El problema parece no distinguir la zona, los reclamos de los frentistas llegan desde Los Hornos, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y El Mondongo, entre otros lugares.

Así lo relató un vecino de Barrio Jardín quien envió a este diario imágenes de la esquina de 121 y diagonal 690. Se ve como los residuos arrojados entre los pastizales ya están tomando parte de la calle y como si eso no fuera suficiente, se desprendía el humo de un pequeño incendio. “¡Es un peligro! La Ciudad está abandonada, llena de basura, ratas, pastizales y mosquitos. Encima algún inconsciente prendió fuego, sin dimensionar el daño que puede ocasionar al haber casas lindantes y un club. ¡Un total desastre!”, escribió el frentista en su mensaje.

“Así estamos en la zona de 44, desde 149 a ruta 36. Sucio”, detalló otro vecino. Pero en su recorrido pudo corroborar que el problema se extendía por otras partes de la avenida ya que en 44 y 182 había cajas y residuos desperdigados por toda la rambla. “No tenemos donde dejar la basura, no hay contenedores, los vecinos pedimos solución urgente a este problema”, manifestó junto a las imágenes.

Las quejas por la basura se suman a otros reclamos vecinales, “Barrio Jardín una vez más invadido por los mosquitos, los vecinos presentaremos queja al delegado municipal de Villa Elvira y al Concejo Deliberante platense, los reclamos fueron por corte de pasto, recolección de residuos, barrido y limpieza de calles ¡Es una mugre el barrio!”, comunicó otro frentista.

Calle 7 frente al aeropuerto; 38 y 147; 121 y 72; 137 y 78; 19 y 81; 15 y 81; 12 bis y 85; 13 y 84; 3 y 96; 121 y 67, son algunos puntos donde se registraron problemas.

De otra manera, tal vez sin tanta acumulación esta problemática también se puede observar en el casco urbano, donde los contenedores no alcanzan y muchos depositan sus bolsas sobre el techo o en la vereda, apoyados contra el gabinete.

En estos casos, las quejas de los vecinos suelen apuntar a un aspecto en particular: la falta de espacio para dejar sus bolsas. Es que en el Centro, especialmente en aquellas zonas en las que hay edificios con varios departamentos, un solo contenedor por cuadra no es suficiente. Así, lo expresó una vecina quien aseguró que “cada vez que voy a sacar la basura está lleno. Somos muchos y si no te apurás a tirar te ganan de mano”.

El mencionado por la vecina es un factor fundamental ante este problema. Desde el municipio recomiendan sacar la basura solo entre las 19 y las 20 horas pero ya sea por falta de conocimiento, para “ganarle” el lugar a sus vecinos o por una cuestión de organización de las tareas del hogar, muchos terminan sacando sus bolsas fuera de horario. De esa manera los residuos pasan horas bajo el sol, hasta que llegan los recolectores y con las altas temperaturas de las últimas semanas rápidamente comienzan a despedir olor nauseabundo y llenarse de insectos.

RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO

La mayoría de las consecuencias de estos microbasurales a cielo abierto están a la vista. El mal olor, la aparición de insectos y de ratas, sumado a la contaminación del aire puede traer problemas de salud para todos los vecinos que convivan cerca de esos puntos. Además de tapar los sistemas de desagües lo que podría resultar peligroso los días de tormenta.

Ante el cuadro, Marcelo Garófalo presidente de la Ong Nuevo Ambiente, -organización que aborda la problemática de los residuos y su reciclaje en La Plata, Berisso y Ensenada- señaló que “hay que tener en cuenta que las temperaturas elevadas de los últimos días no ayudan, el calor potencia todo”.

“Desde la organización queremos ser prudentes con este tema, porque es una gestión que recién está empezado por lo que es temprano para emitir algún juicio de valor”, pero a pesar de esta cautela Garófalo solicitó que “el Municipio haga el esfuerzo necesario para que se normalice la recolección de residuos en la Ciudad”. Este diario consultó al Municipio pero al cierre de esta edición no había recibido una respuesta.