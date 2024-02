Mirtha: triste por el país, no faltó a trabajar y tuvo festejo con Susana como sorpresa

“Hoy para mí es un día de fiesta (...) Hoy cumple una diva”, manifestó Mirtha Legrand, ayer, en el día de su cumpleaños número 97, un día que comenzó bien temprano y en el que no faltó a trabajar. Después de varias notas telefónicas, La Chiqui se lavó el pelo, se puso impecable y se fue a grabar el programa que saldrá esta noche. Después durmió una siestita y, desde las 20.30, empezó a recibir a su selecto grupo de invitados aunque hubo una que se ganó el corazón de Mirtha: Susana, que se había disculpado por no poder ir, finalmente apareció y la conductora no ocultó su emoción.

“Sabía que ibas a venir. Te lo juro por mis hijos y por mis hermanos que están en el cielo que dije ‘va a venir y me va a dar una sorpresa’”, le dijo Mirtha a Su, que se excusó por la llegada tardía (arribó cerca de las 22, cuando la cita era a las 20.30) y diciendo: “acabo de bajar del avión”. La felicidad de Mirtha quedó manifestada en su cara y hasta pidió un aplauso a los demás invitados para su amada amiga.

Mirtha, de impecable vestido azul, fue la anfitriona de una celebración anhelada y para la que los presentes tuvieron que cumplir un requisito: “sin regalos”.

“Primero, porque está todo carísimo y segundo, porque no los quiero comprometer, pero estoy segura que algunos van a traer”, le había dicho en la mañana de ayer Paulo Vilouta en una entrevista para Radio La Red.

Fue, como dijo, una noche de fiesta. Hubo decoración (a cargo de Ramiro Arzuaga) y hasta cantó Jairo. Y Mirtha (que hizo su tradicional saludo a la prensa apostada en la puerta de su edificio, en donde contestó preguntas pero se negó a hablar de política) no podría ser Mirtha sin su tradicional cambio de vestuario. Según contó, y muy a pesar de su hija Marcela, tenía planeados dos.

“A Marcela (Tinayre) no le gusta, se pone nerviosa, me dice ‘mamá no hagas eso’ y yo le digo ‘¿por qué si a mí me da placer?’”, reveló la conductora en diálogo con Carmen Barbieri.

Vital y espléndida, La Chiqui es una agradecida: “Doy gracias al cielo llegar a esta edad y estar bien, eso es lo importante. Puedo caminar, mi médico me dice que usted es una mujer sana”, remarcó la diva.

“Estoy feliz de festejar mi cumpleaños, aunque extraño muchísimo a mi amada hermana Goldie. No olvides que éramos gemelas y lo festejábamos juntas”, recordó la reina madre de la televisión en otra entrevista con “Poco Correctos”.

Consultada sobre cómo se despertó en el día de su cumpleaños, se sinceró al revelar cuál había sido su pensamiento: “Pienso ‘un año más, qué suerte, qué bueno’” y admitió: “Estoy muy contenta, feliz de la vida, sana, alegre”.

PREOCUAPADA POR EL PAÍS

De todos modos, no dejó pasar su preocupación por el presente de la actualidad económica y social argentina: “Quisiera que nuestro país esté un poco mejor para que todos vivamos un poco mejor. Yo no puedo creer los precios, ¿quién lleva los precios a estas cantidades enormes? Nada baja de mil pesos, es terrible, nunca hemos vivido esto”, lamentó Mirtha en diálogo con Vilouta, quien aprovechó la respuesta para preguntarle por Milei.

“Por momentos me gusta, por momentos no me gusta. A veces es un poco violento. Pero está reconocido en el mundo”, opinó la figura de la tevé argentina, y se refirió al clima de crispación social reinante: “La calle está violenta, asesinatos, muertes, gente joven armada. ¿De dónde sacan los revólveres? Hasta ametralladoras. Argentina siempre fue un país civilizado, pero ahora no lo es”.

Después de varias entrevistas, La Chiqui advirtió: “Los dejo, me tengo que lavar el pelo para ir a trabajar”. Es que este ejemplo del profesionalismo, pudiendo haberse tomado el día, decidió cumplir con sus obligaciones y fue a grabar “La noche de Mirtha”.

“Hoy tengo un lindo programa, todo artístico, no quise que me pongan política, quería todo agradable”, confesó sobre la mesa que le armó su producción con Pampita Ardohain, Arturo Puig, Lucía Galán y Laurita Fernández. En ese marco, bromeó: “Voy a soplar dos veces las velitas. No me lo cuenten”.