Leo Morales: “Queremos un Gimnasia mejor, que no mire para abajo”

Esta vez no fue la gran figura del equipo. Tal distinción fue para el enorme partido que jugó Rodrigo Saravia en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Sin embargo, más allá de algún error menor, Leo Morales siempre está. Su dupla con Yonathan Cabral fue una garantía de solidez en los -escasos- momentos en los cuales Independiente intentó desbordad defensivamente al Lobo.

Para el Yacaré, el partido en Avellaneda tuvo cuestiones especiales. Por un lado, porque cuando debió salir en el primer tiempo ante Independiente Rivadavia en el Bosque, se temió su ausencia. Sin embargo, el hematoma que le presionó un nervio cedió y con mucho trabajo kinesiológico pudo estar desde el arranque. Por el otro, porque los hinchas locales no le perdonan que en los últimos dos mercados de pases le haya dicho no al interés del Rojo. Para los hinchas de Independiente, el desplante merece los silbidos.

- ¿Crees que controlaron el partido después de la ventaja y once contra diez justificaron la victoria?

- Es más, creo que nos quedamos cortos con el resultado. Tuvimos la de Ivo y un par de situaciones más. Ellos también tuvieron algunas pero más aisladas. Queremos un Gimnasia que sea vistoso y que saque resultados, no somos el Gimnasia que mostramos en el partido de local, donde nos equivocamos muchísimo. Si realmente queremos aspirar a clasificar entre los cuatro primeros, tenemos que tener mentalidad ganadora y minimizar los errores.

- ¿Llegaste con lo justo al partido frente a Independiente?

- Había sido una paralítica en la tibia, me durmió todo lo que es la parte del tobillo, el gemelo. No quería perjudicar al equipo, por eso pedí el cambio. Sinceramente pensé que no iba a llegar pero desde el día siguiente me mentalicé, hice kinesiología, intenté hacer todo lo posible para llegar y lo hice de la mejor manera, también gracias a los kinesiólogos.

- ¿Es un fútbol en el que cada vez es más difícil jugar como local, por eso estos resultados?

- Sí, es un torneo raro en el cual están ganando mucho los visitantes. En el caso nuestro contra Independiente Rivadavia, fueron equivocaciones propias, no tanto la presión ni nada. Todo lo contrario: nosotros tenemos que usar a favor que la gente de Gimnasia llena los estadios y está al pie del cañón en todas. Ya están preocupados para comprar las entradas para el partido de la Copa Argentina. Queremos regalarles alegrías, por eso nos fuimos amargados del Bosque con esa derrota.

- ¿Que cambió de un partido a otro?

- La mentalidad. Con Independiente Rivadavia perdimos por equivocaciones y no nos puede volver a suceder si queremos clasificar entre los cuatro mejores de la zona, que es el primer objetivo que tenemos. Queremos un Gimnasia mejor, que no mire para abajo y apunte a cosas importantes.

“Ya nos dimos cuenta de que si nos creemos más de los que somos, enseguida nos dan un baño de realidad”

Leonardo Morales,

capitán albiazul

- El año pasado les costaba ganar afuera, ahora todo lo contrario.

- Tenemos que encontrar el equilibrio del Gimnasia que queremos ser, que es este que ganó en Avellaneda. De local tenemos que mostra una imagen similar.

- ¿Qué les falta mejorar?

- Estar más serenos con la pelota y animarnos a jugar más, porque hay jugadores con buen pie. Tenemos que aprovechar mejor las situaciones que tenemos.

- Con dos victorias en tres fechas, ¿se ilusionan con prenderse en la pelea?

-Es lindo verse ahí arriba pero no nos tenemos que confiar ni desviar el objetivo, que es partido a partido. Ya nos dimos cuenta de que si nos creemos más de lo que somos nos dan enseguida una cachetada, un baño de realidad. Hay que ir pasito a pasito, preparar bien el debut en la Copa Argentina con los que mejor lleguen y después si pensar en el próximo partido con Vélez.

- ¿Es importante el partido ante Centro Español para no tropezar contra un rival del ascenso?

- Lo hablamos. Ya tuvimos la experiencia del año pasado, cuando subestimamos al rival y quedamos afuera en una primera instancia con un hombre de más.

- ¿Hablaron mucho después de la derrota con los mendocinos?

- Sabemos que en fútbol convivimos con todo, incluso con gente que está esperando que te vaya mal para criticar. Nosotros sabemos el grupo que somos, por algo estamos en primera división. Somos autocríticos, sabemos las cosas que hacemos bien y las que hacemos mal. Tenemos que mentalizarnos en el grupo cada semana y aislarnos de los comentarios negativos.

- Recibiste silbidos en Avellaneda. ¿La gente de Independiente no te perdona el la negativa en los últimos mercados?

- Es entendible cuando un jugador no va a su club. Estoy agradecido con Independiente por haberse fijado en mi. Lo agradezco, pero en Gimnasia me siento querido y valorado.