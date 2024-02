Brasil: la policía investiga a aliados de Bolsonaro, a quien le ordenaron entregar su pasaporte

La policía brasileña investiga a varios de los principales aliados del ex presidente de ese país Jair Bolsonaro por presuntamente tratar de invalidar los resultados de la elección de 2022, y registró hoy sus casas y oficinas.

Bolsonaro no fue objeto del registro pero, al igual que a los demás, se le ordenó entregar su pasaporte, de acuerdo con un fallo del juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, divulgado el jueves.

Entre los sujetos de las 33 registros que la policía planeaba realizar se encontraban el compañero de fórmula de Bolsonaro en 2022, el general Walter Braga Netto, un antiguo asesor, el general Augusto Heleno, el ex ministro de Justicia Anderson Torres y el director del Partido Liberal de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, se indica en el fallo. También se emitieron cuatro órdenes de arresto preventivo, una de las cuales fue dirigida a Filipe Martins, asesor especial de asuntos internacionales de Bolsonaro.

La policía dijo en un comunicado que realizaba 33 registros y buscaba efectuar cuatro detenciones en ocho estados y el Distrito Federal, donde se ubica Brasilia. La investigación se relaciona con una presunta organización criminal que "actuó para intentar un golpe de Estado" que habría mantenido a Bolsonaro en el poder tras su derrota electoral contra Luiz Inácio Lula da Silva, según el comunicado.

El grupo al que se investiga presuntamente se preparó antes de la elección de 2022 para alegar un fraude electoral "con el fin de permitir y legitimar una intervención militar", indicó la policía.

Lula, que derrotó a Bolsonaro en la contienda presidencial con el final más cerrado en la historia moderna de Brasil y que sigue en el poder, dijo que no le correspondía comentar sobre una investigación en curso. Sin embargo, añadió que el levantamiento del 8 de enero de 2023 en la capital de Brasil, realizado por partidarios de Bolsonaro que buscaban derrocarlo, no habría ocurrido sin la participación del ex mandatario.

El mes pasado, la policía federal inspeccionó propiedades relacionadas con Carlos, el hijo de Bolsonaro, concejal de la ciudad de Río de Janeiro, y con Alexandre Ramagem, el antiguo jefe del organismo de inteligencia de Brasil del régimen de Bolsonaro.

La policía indicó que esas operaciones eran parte de una investigación sobre el organismo de inteligencia de la nación y el presunto espionaje contra opositores políticos en el gobierno de Bolsonaro, que concluyó en diciembre de 2022. Bolsonaro estaba con su hijo cuando su casa y su oficina fueron registradas la semana pasada, pero no fue obligado a entregar su teléfono ni otras pertenencias.