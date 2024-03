Los estudiantes extranjeros almuerzan por un dólar por comida

Aún en tiempos de crisis, la tendencia se mantiene y crece, alentada por facilidades académicas como el ingreso irrestricto, la gratuidad de la enseñanza y, también, las ventajas de un país que, inflación mediante, sigue resultando económico para los extranjeros. Eso explica que este año la cantidad de estudiantes foráneos que se inscribieron a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) haya aumentado, en promedio, un 41 por ciento con respecto a 2023 y que la mayoría de ellos haya elegido hacerlo en la Facultad de Ciencias Médicas, donde el 45% de los ingresantes que empezó a cursar el mes pasado nació fuera de Argentina.

En total, la unidad académica ubicada en 60 y 120 anotó este año a 7.968 nuevos aspirantes en Medicina, Obstetricia, Nutrición o Enfermería. De ellos, 3.650 provienen de otras naciones. La cifra representa el 61% de los extranjeros que empezaron en toda la Universidad y subió con respecto al año pasado, en el marco de una curva ascendente sin techo desde que se eliminó el examen de ingreso. En 2023 el total de inscriptos en la facultad del Bosque fue de poco más de 7.000 y los migrantes fueron 2.398.

Como el año anterior, de nuevo los ecuatorianos están al tope con 1.786 ingresantes, representando casi la mitad de los alumnos extranjeros que llegaron a Medicina. A ellos les siguen los oriundos de Perú (542); Brasil (477); Colombia (448) y Chile (258).

El fenómeno

La masividad y la cantidad de extranjeros que se anotan en Medicina de La Plata es un fenómeno inédito en el país y está por encima de la media nacional. Según las últimas estadísticas de la Secretaría de Políticas de Políticas Universitarias, poco más del 20% de los no residentes en el país elige esta cerrera por sobre otras 150 ofertas académicas en universidades públicas.

La razón principal, entre varias, está en la eliminación del examen de ingreso, que se quitó allá por diciembre de 2015. Desde entonces se pasó de un promedio de 300 nuevos estudiantes por año a los casi 8.000 aspirantes actuales, sin que ese proceso fuera proporcionalmente acompañado por mejoras edilicias ni un mayor plantel docente. El fenómeno terminó por resentir la excelencia académica, provocando la renuncia de profesores y las críticas de alumnos y graduados.

A diferencia de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), donde los alumnos que ingresan tienen que cursar durante un año el Ciclo Común Básico (CBC) y aprobar exámenes para recién entonces avanzar al primer año de la carrera, ni en la UNLP ni en Medicina existe tal instancia. Eso, sumado a la gratuidad de la enseñanza, resulta un atractivo imán para los jóvenes que llegan de otras partes del mundo donde el acceso a la educación universitaria, ya sea pública o privada, se rige por sistema de cupos. Y mientras el costo de vida acá no supera los 300 dólares, contra los 6.000 o 7.000 dólares por semestre que puede llegar a pagarse en la Región la formación arancelada.

Los Ofrecimientos de agencias de turismo

Tanto es así que en Ecuador, por ejemplo, hay agencias de turismo que ofrecen asesoramiento a los jóvenes y promocionan paquetes para “estudiar gratis en Argentina”. En ese sentido, destacan a la UBA y la UNLP por su “prestigio” y por ser “pública y gratuita”, además de aclarar que “en la mayoría de las universidades hay cupo garantizado sin examen de ingreso”. También en Colombia, medios masivos de comunicación promocionan la gratuidad de la enseñanza en nuestro país y citan a La Plata como ejemplo.

La oferta resulta inmejorable para estudiantes como E., que tiene 24 años y el año pasado llegó desde Quito a estudiar Medicina en La Plata. Lo hizo a través de una agencia que lo asesoró con los trámites de inscripción e ingreso a la Argentina, y después de haber intentado con Psicología en una universidad privada de Ecuador que no pudo seguir pagando y sin haber podido acceder a Medicina en el sistema público: “Sucede que allá es con examen eliminatorio y sistema de cupos. Si no sacás 1.000 puntos de nota no podés entrar”, cuenta en diálogo con este diario y que la opción privada requería pagar “entre 5 mil o 7 mil dólares por semestre. Allá es así, aprobás el examen o pagás o no estudiás”.

Pero E. tenía claro una cosa: de espíritu altruista y con la vocación de salvar vidas desde que es un adolescente, quería estudiar Medicina. Así fue que, por medio de un allegado, supo en su país de una agencia que, por mil dólares, ofrecía viajes para estudiar en Argentina, donde reconoce que lo que más lo atrajo fue que no hubiera examen de ingreso.

Claro que al principio le costó: “Yo soy muy apegado a mis padres, así que dejar a la familia y salir a luchar a otro país fue duro. Pero asumí el riesgo. En Ecuador, aún estando dolarizado, no se vive con 200 dólares y acá por 250 o 300 dólares podés alquilar, comer y atender los gastos relacionados con el estudio”, compara.

Además, la UNLP cuenta entre sus servicios con el comedor universitario, que ofrece un variado menú por apenas $1.060.

También los alumnos pueden achicar gastos a través del boleto estudiantil, que se tramita a través del sistema SIU Guaraní y otorga 45 pasajes mensuales de corta distancia que son acreditados en la tarjeta SUBE. O viajando a través del micro universitario, que llega a todas las facultades por un valor subvencionado de $270, o en el tren universitario, cuya tarifa es de apenas $67,56.

No son estos los únicos beneficios para quienes llegan desde otras partes del país o el mundo a cursar en la Universidad de La Plata. Además de contar con una nutrida oferta de becas y albergue universitario propio, la UNLP dispone de una amplia cobertura de salud que incluye atención médica clínica; salud sexual y Obstetricia; entrega gratuita de preservativos y medicamentos; centro de vacunación; atención odontológica; en salud mental y salud visual.

Acaso eso fue lo que también atrajo a L., que nació en Guayas, en el litoral ecuatoriano, y con 20 años acaba de ingresar a Medicina. Está joven coincide en que eligió estudiar en Argentina porque en su país “no hay suficientes cupos y si los hay es para universidades privadas, donde la carrera es muy costosa”. En ese sentido, explica que se inclinó por la UNLP antes que por la UBA “porque aquí no hay que hacer un pre-ingreso y también porque el costo de vida es más barato en La Plata”.

Emigrar y dejar atrás a su familia, admite, fue difícil, pero en Ecuador no encontraba lo que en la Argentina. “La educación gratuita y que no haya cupos”, insiste, fueron dos ventajas determinantes.

Polémica por el arancelamiento

Mientras el fenómeno de los estudiantes extranjeros que eligen cursar Medicina en el país, y fundamentalmente en la Ciudad, crece a ritmo sostenido, el Gobierno nacional avivó una controversia meses atrás cuando en el frustrado proyecto de Ley Ómnibus que envió el presidente, Javier Milei, al Congreso, se propuso arancelar la graduación universitaria para los no residentes.

Incluso, en las últimas semanas trascendió que decenas de estudiantes ecuatorianos que llegaron a la Argentina fueron inadmitidos en migraciones y tachados de “falsos turistas”, según publicaron distintos medios del vecino país y mientras la embajada de Ecuador en Buenos Aires empezó a advertir a los jóvenes que antes de viajar lo hagan con una visa de estudio.

En medio de la polémica, en el Rectorado evitaron pronunciarse sobre un eventual arancelamiento, mientras que en la facultad de Medicina no quisieron responder a ninguna de las preguntas de este diario, como por ejemplo la cantidad total de estudiantes regulares que alberga hoy la facultad (se calcula que superan los 30.000) y de ellos, cuántos son extranjeros.

Por su parte, el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, destacó ante una consulta de EL DIA, que “la Universidad tiene una histórica tradición de recibir a estudiantes de otros países, sobre todo de la región, atraídos por su excelencia académica, calidad educativa y amplitud de su oferta académica” y que “a estos atributos se le debe agregar el no arancelamiento en el grado, algo que -reconoció- no existe en la mayoría de los países”.

En tanto, el titular del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Jorge Mazzone, analizó que “si nosotros damos el beneficio para que todos los estudiantes del mundo puedan estudiar en el país, creo que también los argentinos deberíamos ser recibidos de la misma manera en cualquier parte que sea. Sería muy importante tener un convenio de reciprocidad para garantizar esto. También considero que nosotros somos muy amplios en todas las bondades que damos, tanto en la formación de grado como en el posgrado, porque hay gente que viene acá, se especializa en alguna de las ramas de la Medicina y después se va a ejercer a su país. Me gustaría que nosotros también tengamos las mismas posibilidades cuando vamos a otro país, no solo en términos educativos sino también respecto a la salud, porque muchas veces nosotros le damos todas los beneficios a cualquier extranjero, y eso está muy bien, pero cuando pisás suelo extranjero si no tenés seguro de salud no te atiende nadie”.

Por otro lado, Mazzone, que también es profesor de Medicina en la UNLP, advirtió que, en general, los extranjeros que se reciben en el país, apenas obtienen el título de médico, regresan a ejercer a sus lugares de origen. “Es algo que vemos habitualmente acá y es muy difícil retenerlos. Por ahí si las condiciones laborales y de calidad de vida fueran mejores para los médicos se quedarían sin pensarlo en Argentina, pero en algunos países están mucho mejor que acá y por eso se van. El sistema de salud nuestro está tan mal pago que automáticamente después de que terminan se vuelven”.

