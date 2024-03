Sorprendente revelación de Maria Becerra sobre el vínculo con sus fanáticos

Ahora, María Becerra cumple su sueño de pisar el estadio de River durante dos noches. En medio de esa gran alegría que significa convertirse en la primera mujer argentina en conseguir ese logro, desnudó confesiones inesperadas.

A la hincha del Lobo le preguntaron por su relación con sus fanáticos y no dudo en responder: "Algunos tienen mi WhatsApp". Así, la artista em cuestión, reveló antes de sus dos recitales en el Monumental, del 22 y 23 de marzo, que algunos fanáticos se contactan con ella por celular y señaló que con muchos de ellos "es un amor muy zarpado".

"Ellos me conocen antes de hacer música, me han visto crecer. Siento que la relación es muy pasional", confesó la Nena de Argentina, que por otra parte dejó ver su humildad al hablar de este crecimiento profesional: "No soy tan famosa".

Para terminar, una de las preguntas que María Becerra debió responder antes de sus shows en River Plate era en torno a su familia por una presencia especial en sus recitales. "El tío viene", confirmó la artista luego de los rumores que afirmaban que su tío no iba a estar presente en el mencionado espectáculo.