El populismo declara enemigo a todos los que piensan diferente

Todo aquel que no apoya incondicionalmente los proyectos y decisiones del gobierno es parte de la “casta” o un “enemigo corrupto del pueblo”. Esa concepción de los presidentes ha prevalecido durante más de la mitad de los cuarenta años durante los cuales los argentinos intentan dar plena vigencia a los principios de la Constitución Nacional.

Las anticuadas etiquetas de derechistas o izquierdistas son inútiles para describir al populismo como una ideología porque se trata de una técnica para tomar el poder mediante los mecanismos propios de la democracia, vaciarlos de contenido e imponer un autoritarismo para el cual la discrepancia con el gobierno es atentar contra el pueblo y la patria.

Lamentablemente esta conducta se difunde, y expande, en el mundo y algunos de sus líderes han triunfado en elecciones: sucedió en Estados Unidos, Brasil, Hungría y, además, así se instaló el chavismo en Venezuela, mientras los partidos de esa tendencia han crecido electoralmente en Francia, Italia y Suecia, entre otros países.

Milei no es el primer líder con matices populistas en su personalidad que irrumpe triunfalmente en la Argentina, pero la originalidad fue que lo hizo sin ninguna estructura política. En consecuencia no tiene ni siquiera condicionamientos internos. Cabalgó sobre el fracaso de las administraciones anteriores y la corrupción social de la que culpó exclusivamente a los políticos, aunque ya presidente incluyó en la “casta” a empresarios prebendarios, periodistas “ensobrados”, dirigentes gremiales millonarios que no representan a los obreros e intelectuales complacientes.

Dueño absoluto de la victoria, Milei intenta un cambio estructural para el que requiere poderes absolutos y sostiene que ante un enemigo tan poderoso sin ellos todo seguiría como antes y no podría realizar ninguna transformación. En el Congreso de la Nación encontró su primer tropiezo producto de su inexperiencia política y previendo que una Corte Suprema de Justicia independiente pudiera declarar la inconstitucionalidad de algún proyecto de ley cuya aprobación lograra, propone un juez que ha motivado reparos hasta de algunos aliados que dudan de que ese magistrado tenga la cualidad de ser independiente frente al gobierno.

Sin embargo, la seguridad jurídica es una condición inevitable para lograr inversiones a largo plazo a fin de poner en marcha el aparato productivo del país y aprovechar al máximo las ventajas comparativas que ofrecen los recursos humanos y materiales de la Argentina. En eso estarían de acuerdo dirigentes de los partidos peronistas, radicales, socialistas e independientes que apoyan la mayoría de las iniciativas del presidente siempre que se lleven a cabo en el marco de la defensa de las instituciones, de los principios de la democracia y de los derechos y garantías de la Carta Magna, como la libertad de expresión. En ese sentido, producen dudas también las furibundas agresiones verbales a políticos y periodistas que han expresado dudas o críticas sobre algunas medidas. Columnistas y reporteros han sido calumniados, injuriados e insultados por Milei como hicieron Cristina Kirchner y Alberto Fernández, y resulta significativo que se repitan algunos nombres entre los agredidos cuando denunciaron actos de corrupción y autoritarismo.

Contacto directo

Sigue adelante confiando en su comunicación directa con la gente y como todos los nuevos líderes con veleidades populistas encuentra en las redes sociales el instrumento perfecto. Por supuesto, no es el único político que las utiliza porque ofrecen la posibilidad del monólogo, de crear narrativas sin someterse a un intercambio de ideas que genere un debate. Mientras, sus partidarios, contando con el apoyo de trolls profesionales o amateurs, puedan desinformar y difamar libremente. Por eso no lleva a cabo conferencias de prensa que podrían someterlo a interrogantes incómodos.

Pero esos artilugios no son la razón del apoyo popular del que goza el presidente a pesar de la situación económica. Parece blindado ante las críticas que despiertan algunas actitudes y la razón es que ha despertado la esperanza de que es distinto a los anteriores.

Por supuesto que la situación económica del país requiere cambios estructurales enérgicos y rápidos. Para eso cuenta con más del 50 por ciento del apoyo de la población, aunque los triunfos electorales coyunturales no facultan al presidente a ejercer un poder indiscutido. Las limitaciones lo exasperan y como todos los políticos con veleidades populistas se considera portador de la verdad. Y en el combate para imponerla parece creer que es necesario callar todas las voces diferentes, descalificando a quienes se atrevan a exponer dudas.

Una cuestión de actitud

Un cambio del presidente en las actitudes autoritarias posiblemente le facilitaría la gestión ya que además de contar con una imagen positiva en la población numerosos líderes de otros partidos coinciden con muchas de las reformas que propone, con la única condición que respeten la formas de la Constitución Nacional. Con espíritu de colaboración la oposición dialoguista le insiste en la necesidad de tener en cuenta los sacrificios que están haciendo grandes sectores de la población a los que se debe asistir. Cómo muchos otros aspectos, buscar coincidencias y escuchar podría serle muy útil para su propio éxito.

En la actualidad el titular del Poder Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso de la Nación para imponer normas que limiten la libertad de expresión, a la que parece despreciar, ya que toda crítica le merecen inaceptables diatribas aún cuando en muchos casos provienen de personalidades respetadas y de prestigio que coincidieron con algunos de sus planteos en el orden económico.

El populismo siempre intenta arrasar con todo poder independiente y por eso resulta esencial la defensa de un Poder Judicial sin intromisiones de otros poderes y de la libertad de expresión. Un triunfo electoral por amplio que sea no convierte en dueño de la verdad a ningún líder, ni lo faculta para ejercer un poder absoluto.

Seguridad jurídica

Garantizar la independencia de los poderes y la libertad de expresión crearía la seguridad jurídica imprescindible que logren las inversiones necesarias para el despegue económico.

Porque reducir el elefantiásico aparato del Estado y combatir la corrupción no son suficientes, se debe contar con capitales, internos o externos, que motoricen inversiones a largo plazo para que la Argentina vuelva a contar con todo lo necesario, a fin de desarrollar su potencial para producir para su mercado interno y exportar con sus ventajas comparativas. Para lograr ese objetivo no hace falta acallar a quienes discrepen en algún aspecto. En gran medida su éxito depende en la capacidad de buscar coincidencias para contar con la fuerza suficiente para enfrentar a los que se oponen a los cambios estructurales que él propone y la mayoría de los argentinos apoyan.