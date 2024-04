Diputados: en el oficialismo buscan frenar la interna

El día después de la tormenta no vino la calma en La Libertad Avanza. Tras el escándalo por la fallida designación de Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político y el tribunal de enjuiciamiento que por la noche echó a Oscar Zago de la jefatura de bloque por sublevarse al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el bloque oficialista se parece a un lecho de brasas ardientes.

El desafío de la tropa libertaria, de ahora en más, será atravesar ese campo minado por las desconfianzas sin quemarse, y llegar a un marco de convivencia mínima que le permita capear el temporal y rearmarse rápidamente para lograr la aprobación de la Ley Ómnibus.

“La moneda de Chile tiene como lema ‘Por la Razón o por la Fuerza’. La nuestra dice ´En Unión y Libertad´. Bueno, creo que tenemos que pasar a una etapa de “unión y libertad”, sintetizó un diputado de La Libertad Avanza. Un tiro por elevación al estilo de conducción de Zago, y una recomendación para quien fue elegido como su sucesor, Gabriel Bornoroni.

bloque propio

La salida anunciada de Zago, que armará su propio bloque de tres integrantes (con quienes pertenecen a su partido político, el Movimiento de Integración y Desarrollo - MID), y el signo de interrogación sobre lo que hará Pagano en relación a su permanencia a La Libertad Avanza, son señales de alerta. El riesgo de perder votos clave está latente, por más que el desplazado jefe de bloque jure y perjure que se mantendrá fiel al presidente Javier Milei.

Otro diputado oficialista admitió que el bloque está en “una situación delicada” y en una alusión tácita a Zago señaló que no es momento para “librepensadores”, aclarando que “es normal que convivan distintos estilos dentro de un espacio”.

“Tenemos que lograr una cohesión entre la presidencia de la Cámara, que es de nuestra fuerza política, y quienes conducen el bloque. No puede haber fisuras ahí porque si nos mostramos débiles nos comen los de afuera”, dijo al referirse a la oposición, y antes de señalar que Bornoroni tiene “el perfil indicado” para cumplir con esa misión. “Había que oxigenar. Necesitamos otro tipo de conducción en esta nueva etapa”, agregó.

Con el aval de Karina Milei para frenar el encumbramiento de Pagano en una de las comisiones más importantes del Congreso, Menem -que ayer dijo que cumplió una orden del presidente- suspendió a último momento la reunión de Juicio Político.

Los integrantes de la comisión que garantizaron el quórum se enteraron con perplejidad cuando ya estaban sentados en la sala, y decidieron continuar con la votación de las autoridades.

El presidente de la Cámara desconoció esa votación y la reunión misma, como si nunca se hubiera realizado. Para refrendar esta decisión, programó una nueva citación para el jueves que viene.

De todos modos, el foco por la polémica en torno a la designación de Pagano está lejos de haber sido sofocado por completo.

Mientras, la oposición en Diputados se metió en la interna libertaria y salió a avalar la designación de Pagano en una comisión clave, como es la de juicio político.

Después de que tronara el escarmiento, y Zago pagara con su cargo su indisciplina partidaria, la periodista envió una nota formal al riojano reafirmando la validez del acto que la proclamó al frente de Juicio Político y se presentó formalmente como tal, mostrando sus credenciales.

La porfía de la comunicadora devenida diputada promete nuevos capítulos de conflicto en lo sucesivo.

Mientras tanto, el bloque intenta recuperar la cordura y la normalidad, luego de que el correntino Lisandro Almirón fustigara insólitamente a Zago a la vista de todos, en una reunión de comisión pública y televisada.

Al porteño, que se encontraba a tan sólo un metro de él, lo acusó de “no representar los intereses del bloque” y de cortarse solo, en una improbable causa como la de Pagano.

El sainete llevó a que se cortara la transmisión oficial de la Cámara de Diputados, para ocultar la trágica comedia de enredos en que se había convertido la interna libertaria, que se manifestaba a cielo abierto. La sangre, de todos modos, llegó al río ya que ni el sol podía tapar semejante espectáculo.

Desde Unión por la Patria olfatean la sangre y se agazapan a la espera del mejor momento para dar el zarpazo. Los diputados del bloque panperonista convalidan la designación de Pagano en Juicio Político, pero no van a inmolarse para defenderla.

“Pueden pasar un montón de cosas de acá al jueves. La vida sólo la pongo por Perón. Por Pagano no la voy a poner. Para el jueves (fecha en que Menem citó a una reunión constitutiva de Juicio Político) falta una semana. Que se desangren un poco más”, señaló en un off the record un importante diputado de Unión por la Patria.

Aclaró que desde el peronismo no están buscando arrebatar la presidencia de la comisión de Juicio Político, como advirtieron Zago y Pagano.

También hubo palos para Menem. “Si quería desactivar la reunión de comisión, lo tenía que anunciar al menos dos horas antes. Pero al mandar el mail un minuto antes del inicio de la reunión, terminamos armando el quórum sin ellos. Se metieron solitos en ese lío”, lanzó.

“Hubo dos cosas: la crisis interna del bloque libertario y la crisis entre la presidencia de la Cámara y todos los bloques”, sintetizó el diputado opositor. (NA)