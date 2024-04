VIDEO. Tini Stoessel quebró en llanto hablando de su nuevo disco: "Estoy contando mis partes heridas"

Tini Stoessel presentó en la noche del jueves su quinto disco "Un mechón de pelo" en un vivo de Instagram a corazón abierto en el que expuso sus sentimientos con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. "Estoy contando mis partes heridas", confesó llorando.

"Un mechón de pelo" refleja las distintas crisis personales, emotivas y artísticas que atravesó Tini en el último año y medio, lo que le dio argumentos para escribir las diez canciones que le dan forma a este trabajo.

Durante la transmisión en Instagram, la estrella pop apuntó contra los comentarios en las redes sociales. “Algo que suelo decir bastante es esto de las redes sociales y ver algo que ves de alguien que está expuesto, o no, y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad, pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo, muchísimo. Ojalá se tome bastante más consciencia de lo que generan las redes sociales”, dijo entre lágrimas.

“Y que un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mi, por mi proceso y por todo lo que me pasó. Lo digo en general. Siento que se habla muy libremente de la vida de otro, de qué es lo que uno piensa... Y nadie sabe lo que está viviendo o procesando puertas para adentro esa persona. Entonces, por favor, sean más empáticos y tengan un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida de otras personas. Me parece importante decirlo”, le pidió a su comunidad.