Estudiantes vs Barracas: ahora Platense es el estadio más firme y se jugarían de tarde

Estudiantes aún saborea la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, pase que consiguió anoche al derrotar a Lanús por 2 a 1 con doblete de Guido Carrillo. Ahora la mente ya está puesta en Barracas Central, rival que enfrentará el sábado en busca de acceder a las semifinales.

Como sucede en el fútbol argentino, la incertidumbre sobrevuela este partido, como ocurre en el resto de las llaves. ¿En qué cancha se jugará? ¿A qué hora? Son dos preguntas que por estas horas movilizan a los hinchas del Pincha y si bien hay estimaciones y conjeturas, por lo pronto no hay confirmaciones oficiales, por lo que se trata de rumores que circulan.

Lo concreto es que luego de que se cayera la chance de que la Fortaleza sea el escenario del choque entre albirrojos y el Guapo (no se permite que un equipo repita estadio de un partido a otro), y con el Cilindro de Avellaneda descartado (se presentará WOS por lo que tampoco la de Independiente es una opción viable), surgió la chance de Platense, aunque no sería del agrado de la dirigencia que hoy encabeza Juan Sebastián Verón. Muchas más alternativas no hay porque debe jugarse en territorio bonaerense ya que en CABA no se permiten las dos parcialidades.

La idea de la Liga Profesional es evaluar las sedes en base a las cercanías de los equipos que se enfrentan, ya que en la última edición de la Copa de la Liga, hubo llaves que se jugaron con estadios vacíos.

En cuanto al horario tampoco hay confirmaciones. Lo que pudo saber este diario es que sí o sí sería de tarde, y no de noche. Uno de los horarios sería el de las 15:30, el otro el de las 17:30. Obviamente en ambos casos con televisión para aquellos que abonan el pack fútbol.

Estudiantes, clasificado a Cuartos de Final

Cabe recodar que Estudiantes ayer pasó por todos los estados anímicos en La Fortaleza: de estar eliminado, a clasificar en tercer lugar, para después ganar y terminar segundo. Un sinfín de emociones que el equipo de Eduardo Domínguez pudo sobrellevar, para conseguir la clasificación a los Cuartos de final de la Copa de la Liga y enfrentar a Barracas Central.

Sin dudas, el Pincha sabía desde un principio que dependía de sí mismo para meterse en la próxima fase del torneo: contaba con doble resultado, ya que el empate también lo clasificaba. El primer tiempo fue una pesadilla para el Pincha, ya que se fue perdiendo al vestuario por la mínima y fuera de los puestos de clasificación, por los triunfos en ese momento de Racing y Boca.

El segundo tiempo lo jugó como una verdadera final y sumado a las variantes que realizó Eduardo Domínguez, el equipo cambió. Con el tanto de Carrillo para la igualdad, el Pincha volvió a entrar en zona de clasificación, más allá de las victorias de Defensa, Racing y Boca. Con el empate, en ese momento, se aseguraba el tercer lugar para enfrentar a Argentinos Juniors. Sin embargo, si mantenía ese resultado ante Lanús y el Xeneize le marcaba otro tanto a Godoy Cruz, iba a quedar cuarto para chocar con River.

Más allá de las especulaciones que nacieron durante esos minutos, Estudiantes se olvidó de los demás e hizo lo que tenía que hacer: ganar su partido. Y así lo consiguió en el cierre del encuentro, gracias al tanto de Guido Carrillo. De esta forma, su rival terminó siendo Barracas Central, una de las sensaciones del campeonato más allá de algunas polémicas arbitrales.

Con la victoria, Estudiantes se aseguró el segundo puesto de la zona B con 27 puntos, detrás de Godoy Cruz, que se quedó con el primer lugar con 29 unidades. El tercer puesto fue para Defensa con 26 unidades y cerró Boca, con 25.

Por otra parte, el Pincha sabe que si pasa de ronda, le tocará el Xeneize o el Millonario en semifinales, ya que ambos serán protagonistas del superclásico en Cuartos. En la otra llave quedaron Godoy Cruz - Vélez y Argentinos - Defensa y Justicia.

En tanto, luego del choque crucial ante el Guapo, el Pincha tendrá Copa Libertadores entre semana, ya que recibirá a Gremio en UNO, el martes 23 a las 19. Después, en caso de avanzar a la semifinal de la Copa de la Liga, jugaría con Boca o River el domingo 28.