Vélez rescindió el contrato de Sebastián Sosa, tras ser denunciado por abuso sexual

Vélez informó este miércoles que le rescindió el contrato al arquero uruguayo Sebastián Sosa, quien se encuentra implicado en el presunto abuso sexual a una joven tucumana junto a otros ex compañeros del club.

"En el día de la fecha se firmó la desvinculación del jugador Sebastián Sosa del Club Atlético Vélez Sarsfield. La rescisión del contrato es con efecto inmediato y sin más obligaciones para ninguna de las dos partes", expresó la entidad de Liniers en su cuenta oficial de Twitter.

El arquero que se encuentra atravesado la causa por abuso sexual junto a sus compañeros Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, se encontraba en libertad tras pagar una caución de 50 millones de pesos por ser "partícipe secundario" del hecho.

Si bien esperará el juicio en libertad, no quedó absuelto, ya que él contactó a la víctima y la citó al hotel en donde sucedió lo denunciado, pero no habría abusado sexualmente de ella. Aún así, no podrá salir del país y deberá presentarse ante la jueza cada 15 días.

"Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad de todo esto. No quiero entrar en detalles y cosas porque los abogados pueden hablar mejor", declaró Sosa tras pasar diez días en prisión.

Aunque el uruguayo pudo seguir su vida con normalidad, incluso organizó una lujosa fiesta en los últimos días, su contrato con la entidad de Liniers se encontraba suspendido al igual que los de sus compañeros implicados.

Esta medida había sido anunciada por Vélez, que aseguró el parate de los vínculos y además "se dispuso el inicio de un sumario interno para que, a la máxima brevedad, se determinen las medidas definitivas a tomar respecto de los cuatro jugadores".

"El Club reitera su más profunda preocupación por los hechos denunciados, que claramente son contrarios a los principios y valores de nuestra Institución. Continuamos a disposición de la justicia a fin de que se aclaren los hechos y seguiremos informando las medidas que se vayan adoptando", culminaron.

De esta forma, la nueva medida que tomó la entidad de Liniers fue rescindir su vínculo, el cual era de un préstamo por un año, desde Morelia de México, con chance de extenderlo hasta finales de 2025.

Este fue el segundo ciclo de Sosa en Vélez, ya que tuvo un paso desde la temporada 2012/13 hasta 2015.