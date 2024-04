Filoso descargo de Yanina Latorre contra Mica Viciconte: “Te invito a leer y a cultivarte, después nombrame”

Se picó. Todo comenzó cuando Mica Viciconte acusó a Yanina Latorre de mentirosa y de dar información a favor de Nicole Neumann, por eso la panelista de LAM se hartó y le respondió fuerte: “Yo no trabajo de amiga de nadie, de vos no informé nada, opiné. Y la opinión no es mentirosa ni verdadera, es una opinión subjetiva que te puede gustar o no pero es mi opinión, es lo que pienso que haces vos con la nena de Nicole”, disparó Latorre.

Asimismo, Yanina agregó: “No informé nada ni de tu vida ni de la de Cubero, me remito a opinar las cosas que ustedes mediatizan. El otro día cuando Nicole habló de vos y vos saliste a contestar, yo dije que denota una gran inseguridad y es mi opinión”, remarcó.

“Ella dice que los periodistas que están a favor de Nicole, como vos, desinforman”, le dijeron en el programa en cuestión: “Nicole se enojó conmigo 40 veces porque yo fui la que di la primicia de que le metía los cuernos a Cubero y ahí él me amaba, lo que pasa que ustedes se enojan y se desenojan conmigo según lo que opino, la que no tiene opinión y a la que la gente ya no escucha es a vos, reina. Porque no dejás de ser una chica Combate, o una chica reality”, tiró la panelista.

Y como si fuera poco, para finalizar Latorre señaló: “Los periodistas no bardeamos, opinamos, lo que pasa es que vos estás metida en un quilombo groso con la nena, con tu marido y con Nicole y te molesta lo que opino, que no es mentira o verdad como vos decis. Te invito a leer y a cultivarte, después nombrarme”, cerró. ¿Habrá más?