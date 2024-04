"El comerciante queda en libertad" dijo el fiscal de la causa por el menor abatido en La Plata

El fiscal Álvaro Garganta, que investiga la causa en la que murió abatido un delincuente menor de edad en La Plata , habló en rueda de prensa y confirmó que por ahora el comerciante que disparó seguirá en libertad.

"Tenía un arma y una munición que no salió", dijo Garganta al confirmar que el delincuente estaba armado.

"Declara mañana el comerciante", agregó y sostuvo que "queda en libertad porque no se justifica la medida de cautela. No hay riesgos procesales en esta instancia. Lo que no impide que pudiera existir un principio de responsabilidad".

"Mañana se presenta en la fiscalía: La calificación la vamos a resolver con las pruebas", puntualizó.

Además, dijo que "va a quedar con custodia por la peligrosidad del barrio".

