La furia de Felipe Fort tras ser involucrado en el caso de la mujer que intentó faenar a su perro en La Plata: "Me hace...."

El caso de la mujer que fue a una carnicería de La Plata para faenar a su perro tuvo coletazos inesperados. Uno de ellos es el que publicó este martes EL DIA, que daba cuenta que un rescatista platense reveló que Felipe Fort “lo apretó” para que no hablara más.

Tal como se viene informando, el carnicero que fue contactado por la dueña alertó inmediatamente a las autoridades, lo que resultó en una denuncia contra la mujer por violar la Ley Sarmiento de protección animal. Es por eso que se le retiró la mascota, que actualmente está en el refugio de Ezequiel Kelo. Pese a ello, la familia de la dueña del perro intenta recuperarlo por todos los medios posibles.

Luego se conoció que el rescatista dijo que recibió “un apriete” por parte de Felipe Fort y mostró los mensajes de Instagram. “Me pidió que borre las publicaciones, que la persona no es familiar, pero que borre las publicaciones”, aseguró. Además el periodista Dani Ambrosino aportó detalles esenciales del caso: “Lo cierto es que la mujer es la madre de la novia de Felipe Fort, Priscila, o sea, la suegra de Felipe Fort”, confesó.

Felipe Fort estalló de bronca en sus redes

Tras ser involucrado indirectamente en el caso que se ganó el repudio social, el hijo del chocolatero fallecido realizó un fuerte descargo en sus redes sociales. “Qué tengo que ver yo. No hice nada, no defiendo y repudio lo que pasó. Siempre salgo yo lastimado”, explicó.

Luego, Felipe Fort aseguró que se enteró de lo ocurrido el mismo día que todos. A su vez, dio detalles sobre el estado de salud de la mujer: “Lo único que hablé con este ser fue para que baje la publicación porque la señora tiene una enfermedad grave y no está en sus cabales”, contó.

“Repito, repudio lo sucedido. Por favor, no me involucren en estas cosas porque me hace mal, ya que no tengo nada que ver. Estoy cansado que todo me pegue de rebote, realmente estoy muy mal”, prosiguió diciendo.

Por último, confesó que la actitud del rescatista fue muy buena, pero que las amenazas “son calumnias”. El joven terminó con una fuerte frase: “Le hablé con mucho respeto y no lo voy a dejar pasar”.