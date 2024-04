La mujer que quiso “faenar” a su perro, ¿es la suegra de Felipe Fort?

La noticia de una mujer que le preguntó al carnicero de su barrio, en Villa Elvira, si podía faenar a su perro porque le quedaba poca vida y quería aprovechar su cuero, causó estupor ayer en la Ciudad, cuando todavía no se sabía un detalle: presuntamente, la mujer sería la suegra de Felipe Fort.

Así revelaron ayer en América Noticias, donde prestaba testimonio Ezequiel Kelo, quien dio refugio al pobre Toby. Le preguntaron entonces si era verdad que había recibido “un apriete” de un famoso y el rescatista mostró los mensajes de Felipe, el hijo del recordado Ricardo Fort.

“Es verdad, por eso pedí al comisario que me ayudara. Me pidió que borre las publicaciones, que la persona no es familiar, pero que borre las publicaciones”, contó Kelo. “Vamos a darle un marco a esto para que no tenga problemas Ezequiel. Esta mujer sería la suegra de Felipe Fort”, aseguró entonces Dani Ambrosino. “Cuando empezó a surgir toda esta información, en el medio de esta historia dramática por cierto, aparecía el nombre de Felipe Fort. Lo cierto es que la mujer es la madre de la novia de Felipe Ford, Priscila, o sea, la suegra de Felipe Fort”.

“Esto está confirmado. Yo lo estuve hablando y chequeando hoy a la tarde, hablando con el abogado de la familia Fort, con César Carozza. Lo que a mí me cuenta, y hay que ponerle un punto esencial en esta historia es que esta mujer sufre de problemas de salud mental. Lo que me cuentan es que hubo un cambio en la medicación y que, por eso, habría tenido esta reacción”, agregó el periodista, mientras Rolando Graña afirmaba que lo que le pasó a Ezequiel es “un apriete”.

Felipe lleva casi dos años de relación con Priscila Godoy, joven influencer que en su cuenta comparte parte de su vida, fragmentos de libros, videos de películas, fotografías, momentos con sus mascotas o postales de sus vacaciones, además de vender ropa a través de la marca TwentyFour.