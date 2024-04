Marta González: “El teatro me ayuda a vivir”

Desde la desgarradora pérdida de un hijo, hasta los golpes físicos que le han dado diagnósticos como el cáncer y el ACV, Marta González los ha padecido a todos. Sin embargo, a punto de cumplir los ochenta años, la querida actriz no se baja de los escenarios porque es lo que la mantiene viva.

“La mejor medicina para mí es el teatro y es lo que me ayuda a vivir, esa es la verdad. Es lo mejor que me puede pasar: hacer teatro. Yo, si Dios quiere, cumplo el 18 de noviembre ochenta años y, además, cumplo este año, 70 de actuación en el teatro. O sea que esto es lo que me da fuerza”, manifestó la intérprete que tiempo atrás contó en sus redes sociales que, tras haberlo vencido en dos oportunidades, está otra vez luchando contra el cáncer, algo que atraviesa con mucha entereza.

“En realidad, todo enfermo oncológico tiene que luchar hasta el último momento porque las células se pueden disparar en cualquier momento, y yo estoy enfrentando una batalla más. Me cuesta decirlo, pero es así”, aseguró la artista.

Desde hace tres años, González protagoniza “Madre hay una sola: dos sería demasiado”, una historia escrita por Sergio Rodolao que tiene la dirección de Hernán Bonsergent. Tras una primera temporada acompañada por Lorena Paola, desde el verano la secunda la histórica “chancle”, Nancy Anka, una “maravillosa compañera”, según elogió a su hija en la ficción.

En la historia, que traerán esta noche desde las 21 a La Nonna, son una madre y una hija que se reencuentran después de algunos años sin verse. El motivo del regreso de Claudia (Anka), es la muerte de su padre. Y aprovecha esa vuelta para hacer una importante confesión. Pero no sabe que su madre la espera con otra inesperada revelación. En esta historia, dos mujeres, dos historias y dos bombas a punto de estallar que cambiarán sus vidas para siempre.

“Esta obra, además de hacer reír mucho, porque es muy graciosa, habla del enfrentamiento de dos generaciones: de alguien que quedó en el frío pasado y una mujer que viene de vivir diez años en Europa, con todas las luces prendidas y la cabeza abierta, y para enseñarle a su madre, de alguna manera. Así que tiene doble propósito: hacer reír, porque es realmente muy graciosa, y también deja enseñanzas”, advirtió.

La actriz reveló que disfruta muchísimo la experiencia de salir de gira, dormir en hoteles y romper con una rutina que, cuando no está en el teatro, la angustia.

De hecho, al momento de conversar con EL DIA acaba de enterarse de una noticia que indignó a la mayor parte del país y no lo disimuló. Horrorizada por el escandaloso aumento de la dieta de los senadores, González habló del “terrible” presente económico y social que atraviesa el país, y del que no está exenta: ella habla desde su experiencia como “una jubilada que cobra la mínima y a la que le están pagando en dos veces”; un escenario que nunca imaginó atravesar después de trabajar toda la vida.

“Nunca en la vida me pasó, nunca, pero, bueno, la gente lo votó y hay que respetar el voto de la mayoría. Yo he vivido de todo, imaginate, tengo ochenta años, y he estado en la plaza muchas veces, desde el día que Alfonsín dijo “la casa está en orden” hasta, siendo chiquita, vi desde muy lejos el renunciamiento de la señora Eva Duarte de Perón. Así que imagínate si he ido a la plaza. Pero esto nunca lo viví”, reflexionó, angustiada, y confesó que ya no tiene energías para volver a la calle pero acompaña cada lucha desde la convicción.

Según confesó, lo que más le duele de este presente es la posibilidad de que el país pierda la educación pública. “Por Dios, por favor, se lo pido a cualquiera que esté en la política o al señor presidente, aunque a mí no me va a escuchar porque soy una pobre jubilada, una mujer de casi ochenta años que sigue trabajando. Pero, por favor, les pido que no hagamos trizas lo que construyó otra gente, que tratemos de superar a la otra gente, no destruyendo lo bueno que se hizo”, cerró, conmovida.

Las entradas para “Madre hay una sola: dos sería demasiado” se pueden reservar en la boletería de la sala ubicada en 3 y 47.

