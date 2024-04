Gimnasia: cantidad más que calidad, el plantel que evaluará Marcelo Méndez en Estancia Chica

Hoy por la mañana desde las 9.30 comenzará en Estancia Chica el ciclo del uruguayo Marcelo Méndez al frente del plantel mens sana. Acompañado por sus colaboradores directos Gabriel Miraballes (preparador físico), Leonardo López y Mauricio Quezada (ayudantes de campo), Méndez comenzará su evaluación del plantel, ya que quiere convivir con los jugadores, conocerlos, jugar partidos y recién ahí -a partir del análisis de virtudes y defectos, puntos altos y carencias- definir los pasos a seguir en el próximo mercado de pases.

Gimnasia no ha logrado soluciones para potenciar al equipo. Al menos, no en la medida de las 16 incorporaciones realizadas en los últimos dos mercados, desde setiembre a hoy. La dirigencia sabe que algún pedido habrá de parte del DT, quien de todos modos no quiere apurarse ni dejarse llevar por dichos de terceros. Estos días serán de diagnóstico para el cuerpo técnico tripero.

Con los arqueros, el flamante cuerpo técnico no tendrá problemas, por el buen rendimiento de Nelson Insfrán, secundado por dos refuerzos que jugaron poco (Marcos Ledesma) y nada (Julián Kadijevic). Debajo de los tres palos -un problema en 2023- hoy el Lobo parece no tener inconvenientes.

Los defensores con que cuenta son Juan de Dios Pintado, Guillermo Enrique, Luciano Gómez (laterales derechos); Leonardo Morales, Yonathan Cabral, Felipe Sánchez, Gustavo Canto y el juvenil Juan Cruz Cortazzo (marcadores centrales) y Nicolás Colazo, Federico Milo y Rodrigo Gallo (laterales izquierdos).

Los mediocampistas centrales son Yonatán Rodríguez, Rodrigo Saravia (con contrato hasta el 30 de junio), Agustín Bolívar y Nicolás Sánchez. Este último no tuvo chances en la era Madelón y venía actuando en Reserva. Como generadores de juego, el Lobo cuenta con Pablo De Blasis, Lucas Castro, Matías Miranda y Leandro Mamut.

Aunque algunos originalmente sean delanteros y otros mediocampistas, para jugar por afuera el plantel tiene a Matías Abaldo, David Zalazar, Matías Ramírez, Lautaro Chávez y Benjamín Domínguez. Si Marcelo Méndez decide jugar 4-3-3 como ha hecho en Defensor Sporting, quienes más cómodos se sentirán en la posición son Abaldo (ya lo dirigió Méndez en el “Tuerto”) y Benjamín Domínguez, el jugador con mayores posibilidades de venta en los próximos mercados de pases. Ahí también el cuerpo técnico y la dirigencia deberán tomar una decisión plagada de pros (lo económico) y contras (Domínguez hoy es vital para las necesidades deportivas del equipo y el goleador tripero en la Copa de la Liga).

La lesión de Ivo Mammini obligará seguramente a la búsqueda de un delantero en el mercado de pases. Con características diferentes, Cristian Colmán, Eric Ramírez, Franco Troyansky, Rodrigo Castillo son los centrodelanteros con que contará Méndez.

Además, hay algunos profesionales que se entrenan (y juegan) en Reserva, tales los casos de los centrales Gonzalo González y Valentín Peñalva (fue al banco de primera ante Banfield), el lateral Fabricio Corbalán, el extremo Mateo Cardozo y el centrodelantero Mauro Dávila. Hace un par de semanas rescindió contrato otro defensor, Matías Bazzi, quien se fue al fútbol paraguayo.

Además, hay varios futbolistas cedidos a préstamo: Tomás Durso (Atletico Tucumán), Nahuel Manganelli (Deportivo Riestra), Francisco Vergara (Excursionistas), Diego Mastrángelo (San Martín de Tucumán), Alexis Steimbach (Quilmes), Alan Sosa (Aldosivi), Franco Torres (Copiapó) y Zago Zegarra (Deportivo Madryn). El de mejor presente es Alan Sosa, pero su préstamo en el club marplatense no tiene cláusula de repesca a mitad de la temporada.

La búsqueda de jugadores, además de un delantero, podría apuntar a un defensor central (Gimnasia tiene una de las vallas más vencidas desde hace un año y medio) y a un volante interno, teniendo en cuenta que De Blasis y Castro no tienen reemplazos de su nivel.

La planificación de la primera semana de mini pretemporada no contempla aún dobles turnos, aunque no habría que descartar que en alguna de las jornadas (hasta el sábado inclusive están planificadas las prácticas por la mañana en Abasto) decida un complemento al trabajo a contraturno. Por ahora Méndez no ha evaluado la posibilidad de realizar algún encuentro amistoso antes del debut en la Liga Profesional, frente a Vélez Sarsfield en el Bosque.

Además del grupo de trabajo que Méndez trae desde Montevideo, Gimnasia aportará al entrenador de arqueros Alejandro Andrada, al segundo preparados físico Juan Cruz Lhomy y a los videonanalistas Facundo Juárez e Ignacio Giusti, que ya trabajaron con los anteriores cuerpos técnicos albiazules.