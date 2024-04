Habló Gonzalo Valenzuela: se defendió luego ser acusado de un supuesto abuso sexual

Ahora, una mujer chilena aseguró que el actor tuvo comportamientos infortunados con ella durante una fiesta. Así, el actor chileno Gonzalo Valenzuela fue acusado de abuso sexual por una una mujer de su misma nacionalidad llamada Karla Rocha. Sin embargo, él negó los hechos y aseguró que todo es un invento.

En la tele compartieron los dichos de Karla Rocha, la modelo que manifiesta haber sido victima del artista. En este relato en cuestión, la denunciante detalló que Valenzuela le habría tocado la vagina contra su voluntad en el curso de una fiesta que se habría desarrollado en Santiago de Chile: “Yo voy a contar algo que me pasó este año, hace varios meses, y yo llegué nomás a una fiesta, así de sorpresa. Estaba como divertido, lo estaba pasando bien. Y adentro había una mesa de poker y había billetes arriba de la mesa y todo. Y me invitan para allá. Yo me siento y, al lado mío, estaba el actor Gonzalo Valenzuela. Y él me muestra un acto sexual extremo en el teléfono y me dice que me fuera con él, y yo le digo que no”, comenzó a relatar la mujer.

Y, en la calle, él me agarra la vagina desde abajo para arriba, pero con todo, muy fuerte. Yo estaba muy mal y, el día que hablé con una psicóloga y le conté lo que había pasado con lujo de detalles, ella me decía que todo era un abuso sexual, y me dijo ‘tienes que denunciarlo’. Yo creo que, si hubiese sido, un hombre cualquiera, lo hacía parir en un juicio", señaló Karla.

Luego la mujer dijo: "Pero me empecé a cuestionar, porque era conocido, y no sabía si meterme en eso, si someterme a todo ese estrés. Tiene una fama de mujeriego. Tiene un tema con las mujeres heavy y también tiene un tema con las drogas heavy”.

Finalmente, y por su parte, el actor habló para defenderse de las acusaciones. Fue entonces que dejó en claro que "está muy tranquilo" con respecto a la denuncia. "Nunca le he hecho el mal a nadie", expresó.

Luego de negar haber tenido comportamientos infortunados hacia la denunciante, Gonzalo informó que la causa ya está en manos de la Justicia. “Ése es un tema que no toco porque me parece super delicado. Van a venir más denuncias así, porque hay gente muy mala, capaz de inventar cosas terribles”, señaló Valenzuela.