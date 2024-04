Nuevo acercamiento de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo ¿Qué onda?

Recodemos que, la ex pareja se había separado en noviembre del 2023. Y a mediados de marzo, se conoció no sólo la noticia de que Daniel Osvaldo y Daniela Ballester se habían separado sino que él estaba atravesando una fuerte crisis personal: "Estoy en tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer mis adicciones por enojo, caigo en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa, no salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida. No me dan ganas ni de levantarme de la cama, ni de bañarme a veces", había contado en un video Osvaldo.

Tras escucharlo, en la tele arriesgaron que estas palabras podrían no haber estado destinadas a Ballester sino a su ex novia Gianinna Maradona, con quien tienen un largo historial de idas y vueltas: "Él se la pasó de joda, se gastó la guita. Y no me parece menor la remera que tiene puesta con Diego Maradona. Hilando fino ya no sé si le habla también a Gianinna Maradona. Porque Maradona es como su alter ego", aseguraron desde los programas de la farándula.

Tiempo después, pareciera que la teoría del acercamiento entre Osvaldo y Gianinna era verdadera ya que el cantante volvió a ponerle likes a su ex en las redes sociales. la pregunta desde los medios está a la orden del día ¿sigue siendo su ex?

Así, tras haber descubierto este gesto virtual, desde la tele se comentó con cierto filo: "El Dani Stone volvió al ataque. Si fuera amiga de Gianni le diría 'por favor, no'".