Romina Uhrig confesó lo que debe tener un hombre para enamorarla

Se trata de Romina Uhrig. La ex participante de Gran Hermano contó en las redes qué cualidades le atraen de una persona. Recordemos que, en los últimos meses Romina Uhrig fue vinculada sentimentalmente con su ex compañero de Gran Hermano, Nacho Castañares. Asimismo, hubo rumores sobre una relación con la ex participante de esta edición del reality, Agostina Spinelli.

Sin embargo, la ex diputada nunca confirmó ninguno de los dos romances y fue muy contundente al respecto con sus seguidores: “Re contra soltera y muy bien. Disfrutando mis hijas, mi trabajo así que bien, feliz. Ponele”, expresó en sus historias de Instagram.

Por otra parte, le preguntaron qué tiene que tener un hombre para enamorarla. “Las veces que me enamoré de un hombre, las dos personas de las que yo creo estuve más enamorada al principio no me gustaron”, reveló la ex participante de Gran Hermano que estuvo casada con el exintendente de Moreno, Walter Festa: “Me enamoró su personalidad, su forma de ser, el trato porque físicamente nunca me gustaron y después de conocerlos me gustó todo obviamente”, manifestó.

“Pero nunca me fijo en lo físico. Me gustan los hombres de perfil bajo, no el típico que ves todo marcadito, carilindo. Nunca me gustaron los carilindos”, confesó Romina, al tiempo que reveló: “Siempre perfil bajo pero caballero y atento”, señaló Uhrig.