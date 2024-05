Drama en la Morgue de La Plata: reclamaba el cadáver de su hijo, rompió vidrios y golpeó a la Policía

Un dramático episodio ocurrió en la noche del lunes en la Morgue Judicial de La Plata, ubicada sobre la calle 136.

Allí, personal de la Comisaría 3° de La Plata fue convocado por un disturbio. Una mujer de 58 años había llegado al lugar enfurecida, sumamente hostil. Reclamaba el cadáver de un familiar, según asegura el reporte posterior, aparentemente fallecido hace tres décadas.

Intentaron calmarla, sin éxito. Así, comenzó a romper a golpes de puño una ventana del lugar, lo que le causó un fuerte sangrado. La Policía la rodeó. La mujer, lejos de rendirse, atacó a los efectivos que finalmente la redujeron. Terminó en una celda, con una causa en su contra a cargo de la UFI N°8 por los delitos de daño calificado y resistencia a la autoridad.

“Mirá que conozco a tu familia”: un ladrón sin armas robó una barbería en Guernica y escapó

La mujer en cuestión fue identificada como una vecina de Punta Lara, que años atrás se dedicaba a la venta de churros y pizzas, hoy pensionada, beneficiaria de un plan social para acceder a una garrafa. El cadáver que reclamaba, aseguran fuentes del caso, era el de su hijo.

Horas antes del incidente, la mujer había posteado en su muro de Facebook un mensaje dirigido a una mujer: “Porque la llamo, no me atiende, no me contesta los mensaje, es por mi hijo que desapareció hace 26 años y nunca me entregaron el cuerpo. Cuando pedí estudio de ADN me cerraron la causa a los 4 días”, se lamentó