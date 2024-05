En medio del paro general: bajaron a la periodista Mercedes Ninci de un colectivo mientras entrevistaba a un chofer

Ahora, la periodista Mercedes Ninci, vivió un momento inesperado cuando estaba haciéndole una nota a un colectivero que hacía su jornada normal más allá de la medida de fuerza de la CGT. Vale recordar que, el de 9 de Mayo se realizó el segundo paro general desde que asumió Javier Milei. Este acto fue convocado por la CGT y las dos CTA para demostrar su rechazo a la Ley Bases.

Así, pese a que todas las líneas de subte y trenes decidieron sumarse a esta medida de fuerza, las empresas de colectivos no se pusieron de acuerdo y algunas pararon, pero otras no.

En este cuadro de situación, Mercedes Ninci salió a las calles de Constitución para realizar la cobertura periodística sobre el paro general. Pero, fue bajada de un colectivo mientras estaba al aire.

Cuando se encontraba charlando con el chofer del transporte público que estaba trabajando como un día habitual, un inspector la detectó y le pidió que se baje de la unidad: "Justo vino un inspector, no le gustó nada que estemos arriba del colectivo. Vamos a bajar para que el colectivero no tenga ningún problema, me subí de una. Me llamó la atención", explicó la cronista mientras se bajaba del vehículo.

Acto seguido, el inspector en cuestión ascendió al colectivo para conversar con el chofer. Por su parte Ninci, observó la zona y señaló: "Por momentos hay más colectivos que gente".