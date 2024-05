“En Córdoba buscamos alternativas para suplir los recortes presupuestarios”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, analizó la situación económica del país, los primeros pasos que está dando el gobierno de Javier Milei y el rol que debe asumir la oposición en este nuevo proceso. También se refirió a una eventual renovación en el peronismo, más allá que ponderó la figura del ex candidato a presidente Juan Schiaretti y puntualizó cómo debe actuar el espacio en su convivencia con el Ejecutivo. A la vez, dio detalles sobre cómo Córdoba busca caminos para suplir los recortes presupuestarios realizados por el Gobierno nacional y de las injusticias que sufren las provincias que aportan mucho y reciben poco en concepto de coparticipación, como la que administra. Educación pública, trabajo, producción, inflación y recesión, otros aspectos tocados por el funcionario en una entrevista con Joaquín Morales Solá, en TN.

- ¿Cómo ve la situación económica nacional desde una de las provincias más importantes del país como es Córdoba?

- Creo que claramente hay que estabilizar la macroeconomía y que el esfuerzo es general, es de todo el pueblo argentino. Cuando ves el listado del esfuerzo, los gobiernos provinciales estamos haciendo un esfuerzo también tremendo, con medidas de austeridad y también con medidas contracíclicas. Fuimos uno de los primeros en lanzar créditos para apoyar la producción, para la venta de maquinaria, créditos en este caso inmobiliarios para la construcción o compra de vivienda, suplimos los recortes nacionales, por ejemplo el incentivo docente lo pagamos nosotros. Podría dar un listado de muchísimas medidas que estamos tratando de hacer. Seguimos sosteniendo la obra pública y los servicios, eso nos hace que tengamos menos desempleados en la construcción. Estamos colaborando con el Gobierno nacional con medidas contracíclicas. Ahora bien, una provincia o un municipio no puede remar contra la corriente, entonces creo que tenemos una esperanza, que esa esperanza el pueblo argentino la está depositando en el Gobierno nacional. Se está haciendo un tremendo esfuerzo y tiene que empezar a funcionar, dar señales de una mejora productiva rápidamente. Y como pasó con estas medidas que se paralizaron, como los aumentos en tarifas o determinadas cosas, claramente hay que darle un respiro a la sociedad porque no da más y muchas pymes no tienen ya a quién venderle.

-¿Cómo está tratando el gobierno de Milei a Córdoba? Porque por lo general durante los anteriores gobiernos, sobre todo en el de Cristina Kirchner y en el de Néstor Kirchner, Córdoba fue maltratada. Esto lo denunciaban claramente los ex gobernadores, tanto De la Sota como Schiaretti.

- A nosotros nos tratan igual que a cualquier provincia, porque en definitiva el recorte hoy es igual para todos, pero el recorte es casi total. Nosotros recibimos cero pesos en materia jubilatoria, nuestra caja de jubilación recibe cero pesos y nosotros estamos pagando las jubilaciones provinciales. Claramente el primer tema que hay que hablar con Córdoba es el esfuerzo que los cordobeses hacemos en materia de retenciones, o sea, Córdoba viene desde hace muchísimo tiempo, desde que se crearon las retenciones con el agro, colocando por ejemplo el otro año que no fue un buen año, más de 3 mil millones de dólares. Imagínense lo que sería Córdoba sin retenciones en estos 20 años, o sea, si hoy es una potencia, Córdoba estaría prácticamente en el doble o en el triple de su capacidad productiva, aportándole más al país y por supuesto con una mejor performance económica. Pero hoy nos tratan en igualdad de condiciones, no nos entregan ningún recurso y diría por ejemplo en el caso de la caja de jubilaciones, cero pesos. Eso es una injusticia tremenda. Hoy todas las provincias estamos soportando. Cuando uno ve el listado de quiénes son los que más están soportando esta situación económica para llegar al superávit del Gobierno nacional, claramente son las provincias. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Bueno, nosotros estamos todavía sosteniendo el superávit, eso es un esfuerzo tremendo que estamos haciendo, e inyectando recursos para sostener la economía y el empleo. Ahora necesitamos que este esfuerzo que la Argentina está haciendo y que estamos haciendo todos y que las provincias también lo están haciendo con medidas de austeridad, dé resultado. Un plan fiscal necesita en un momento un plan productivo que pueda sostener el plan fiscal, porque si no el plan fiscal después no se vuelve sostenible, por la caída de la producción y por la caída del empleo. Ahora vi al Banco Nación con créditos, por ejemplo, hipotecarios, bueno, no se puede enfriar la economía para volver a una recesión y después esperar que esto sea una “V”. Claramente hay que tomar medidas productivas para proteger el empleo. Nosotros somos desarrollistas, productivistas y para nosotros gobernar es generar trabajo, entonces me parece que ahí está el punto de cuándo rebota la economía en la “V”, porque si no la inflación va a bajar a niveles claramente bajísimos, pero con recesión y con depresión, entonces en un momento hay que tener un plan de estabilización económica que tenga niveles claros bajos de inflación, pero con un movimiento económico que te permita el empleo y que te permita la reactivación de la producción, ese es el pensamiento.

La renovación del peronismo

-¿Imagina una renovación peronista? Hay gente que habla de dos referentes de esa renovación peronista, uno es usted, el gobernador de Córdoba, y el otro el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Ve esa renovación posible o necesaria?

- Nosotros tenemos un gran referente que a mí me hubiera gustado que sea presidente, que es Juan Schiaretti, y yo creo que ese espacio de una Argentina posible con una estabilización macroeconómica. Pero con un plan productivo, que es lo que hoy nos está faltando, es la Argentina con la cual sueño. Entonces claramente al no llegar Juan Schiaretti, que nosotros lo vemos con amplias posibilidades de poder seguir construyendo y contribuyendo a la Argentina, creo que ese es un programa, y Juan y nosotros no pensamos en un espacio solo del justicialismo, nosotros somos un partido cordobés, mi vicegobernador es del radicalismo, en el Ministerio tenemos de todas las expresiones políticas, entonces creo que el próximo espacio, sea el que sea, tiene que ser un espacio colaborativo, por eso vamos a estar acompañando el Pacto de Mayo. Pero el próximo espacio no tiene que ser un espacio claramente definido solo del justicialismo o del peronismo, tiene que ser un amplio espacio. Ahora, creo que el Pacto de Mayo marca pautas desde las cuales, desde esas pautas van a largar los próximos espacios. Hoy no puede haber un dirigente que se pueda sentar y decir yo quiero construir una Argentina en la cual no podamos tener superávit, uno puede tener una deuda en un momento, pero eso tiene que ser para inversión estructural, competitiva, no podemos discutir que no necesitamos una reforma tributaria, no podemos discutir que no necesitamos una reforma en materia de coparticipación, una Argentina integrada al mundo, las reformas que un país normal tiene que tener, sobre ese marco después uno puede tener matices. Entonces creo que nosotros tenemos que colaborar.

- ¿Qué actitud debe tener el justicialismo?

- La de colaborar. Frente a un gobierno que recién inicia, lo que tiene que hacer la oposición es marcar diferencias, como lo he hecho, en defensa de la producción, en defensa de los intereses de la provincia. Pero tenemos que dotar de elementos de institucionalidad, para que todo este esfuerzo que estamos haciendo no caiga en vano. Ahora bien, hay que marcar los puntos, nosotros no podemos sacrificar la educación pública nacional, las universidades; podemos cambiar el sistema y pedirle otras cosas al sistema, pero no podemos desfinanciarlo, nosotros no podemos seguir en un plan de esta manera y ver que se destruyan las pymes una por una. Necesitamos estabilizar la macroeconomía, pero necesitamos un plan productivo. Ahora, también nos tiene que ver a nosotros acompañar el desarrollo minero, el desarrollo petrolero, la modernización laboral y muchas situaciones que los países tenemos que encarar y tenemos que hacer si queremos ser un país en donde no reine la pobreza, sino que reine el progreso.

