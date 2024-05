Cufré y Osorio, ex jugadores de Vélez, hablaron por primera vez tras la acusación de abuso sexual: "Fue todo consentido"

Luego de que la víctima rompió el silencio tras la grave denuncia que involucró a cuatro futbolistas de Vélez por abuso sexual, dos de los implicados brindaron su versión de los hechos la noche del 2 de marzo en la habitación 407 del hotel Hiltón de Tucumán.

Allí, en diálogo con el medio tucumano El Ocho, los futbolistas Braian Cufré y Abiel Osorio dieron su versión y aseguraron que "todo lo que pasó fue consentido" y admitieron sentirse angustiados por lo acontecido. "Fue un golpe muy duro, nunca imaginé que iba a pasar algo así. En su momento no pensé en salir a aclarar nada, entendía que hay un proceso y se tenía que investigar. Hoy después de dos meses, muchas pruebas de por medio y la nota que vimos, se nos acusa de algo muy, muy grave y realmente es algo que no pasó así”, precisó Cufré.

"Sentimos angustia por lo que muestran las personas que nos acusan a nosotros. Da angustia por lo que no muestran en realidad. Acá hubo mensajes previos y posteriores al hecho. Hay imágenes, hay videos del hotel y hay cosas que no, que no coinciden con lo denunciado. Nadie hizo nada sin el consentimiento de nadie. Todas las partes estuvieron ahí y no pasó nada", expresó Abiel Osorio.

Tras la pregunta sobre cómo habían conocido a la denunciante, Cufré afirmó que no conocía a la víctima previamente, pero había recibido algunos mensajes días antes al partido frente a Atlético Tucumán y una vez concluido el encuentro ante el conjunto tucumano que él "nunca respondió". "Cuando ya subimos al micro, me mandó otro mensaje más y yo no le respondo. Después tuvo esa conversación con Sebastián y sabía que nosotros estábamos en la habitación tomando algo muy tranquilamente".

"Sabíamos que Sebastián le había dicho de que lleve amigas. La idea era pasar un buen momento, nada más. Fue algo muy tranquilo, charlar, tomar algo y nunca pasó nada. Nada malo ahí dentro", contestó Cufré. Ante la repregunta del periodista sobre si tuvo contacto o no con la víctima, Braian contestó: "No. Mira, la verdad que yo lo que tuve que decir lo dije ante un juez. Yo no te puedo responder esto acá. Yo lo que tuve que decirlo, lo dije ante un juez. Dije lo que pasó. Todo lo que pasó ahí fue consentido. Nada, nada fue sin que ella quisiera. Lo que pasó ahí adentro fue todo consentido".

Osorio, por su parte, replicó: "Acá la verdad es que nosotros no drogamos a nadie. No obligamos a nadie en contra de su voluntad esa noche. Confío en Dios. Confío en la justicia tucumana y espero que esto se resuelva lo antes posible".

Sobre el final de la entrevista, Braian se refirió a la víctima tras la denuncia: "No le guardo rencor para nada. No sé por qué hizo esto. Sinceramente, no lo sé. No lo entiendo. No sé qué es lo que buscan. Ya mucho más no hay para hacer. Perdimos todo. Ya no entiendo qué es lo que buscan. No le diría nada. Solamente ojalá que salga todo a la luz y la gente se dará cuenta de cómo fueron las cosas y que esto sirva para que no vuelva a pasar una cosa así”. Osorio, por su parte, compartió las palabras de su compañero y pidió que la Justicia resuelva el caso a la brevedad.

"Me violaron y se fueron al casino": el desgarrador relato de la periodista que denunció a jugadores de Vélez por abuso

La joven periodista que denunció a los ex jugadores de Vélez, Abel Osorio, Braian Cufré, Sebastián Sosa y José Florentín, dio una entrevista mano a mano donde relató el calvario que sufrió aquella noche, en un hotel en Tucumán, donde los acusó de violación.

Allí contó que empezaron a tomar cerveza y alcohol. Para la joven, alguna de esas bebidas tenía un tipo de sustancia que la dejó indefensas y sin energía: “Durante días volví una y otra vez a esa escena y después de un tiempo recordé que solo habíamos tomado alcohol Sosa y yo”.

“Cuando me di cuenta de que algo pasaba, de que el piso se movía, quise pedirle ayuda a Sosa pero ya estaba desplomado sobre la cama”, afirmó. Luego de eso ocurrió el horror.

El hecho

Cuatro futbolistas de Vélez fueron denunciados por abuso sexual luego del partido que el pasado sábado disputó el conjunto de Liniers contra Atlético Tucumán, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2024.

Una periodista deportiva de 24 años contó que fue invitada al hotel donde se hospedaba la delegación y que fue abusada en la habitación “sin ningún consentimiento” por Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentin.

De acuerdo a la denunciada, el hecho ocurrió el sábado pasado luego del encuentro. Alrededor de las 22, recibió la invitación a través de Instagram de uno de los futbolistas para que se presente en el Hotel Hilton, donde se concentraba el equipo de Liniers.

"Fue entonces que sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente, a posterior siendo horas 05.30 aproximadamente, cuando se sintió un poco mejor logró pedir un uber y se retiró a su domicilio”, sumó la joven que decidió realizar la correspondiente denuncia acompañada de su abogada, Patricia Neme.