Nicolás Colazo: “Queremos entrar a una copa”

Como los toros con el color rojo, parece que a Nicolás Colazo el rojo y el negro le dan un poder extra. Héroe contra Colón en el desempate por el descenso en diciembre en el Coloso del Parque, el miércoles en terreno sabalero le dio a Gimnasia una victoria tan agónica como justa.

Lateral volante en el partido ante Atlético Tucumán, marcador de punta cuando ingresaron Castro, De Blasis y Zalazar, otra vez apareció liberado en el final del partido para aprovechar sobre la hora la gran asistencia de cabeza de Rodrigo Castillo y liberar al Lobo de la injusticia de definir por penales un partido que fue favorable al equipo de Marcelo Méndez.

De la mano del entrenador uruguayo, el conjunto tripero está mostrando otra imagen y el hincha se siente identificado con lo que ve. Los jugadores, como Colazo, no disimulan que están más que conformes con la manera de encarar los partidos. “Estamos entusiasmados. Marcelo es muy claro en lo que nos pide. Es muy simple y nosotros estamos convencidos, tratamos de llevarlo a cabo de la mejor manera con este poquito tiempo trabajado. Creo que se va viendo lo que queremos mostrar en la cancha”, señaló el autor del gol de la victoria.

“La verdad que últimamente se me está dando el gol en Santa Fe. Contra Atlético Tucumán le podría haber tocado a cualquiera de mis compañeros, porque en un momento lo teníamos para liquidarlo. Después nos empataron y casi lo perdemos en una jugada aislada, pero el equipo hizo todo para llevarse la clasificación”, manifestó el jugador formado en Boca.

No era un momento sencillo del partido cuando llegó su gol. El empate de Atlético se había vivido como un baldazo de agua fría y por un par de minutos el equipo pareció perder el dominio de las acciones. Para Colazo, “en ese momento parecía que iba a terminar en un empate. Lo bueno es que el equipo se plantó, siguió jugando bastante bien. Y la último quedó, habíamos pegado varios tiros en los palos, ellos también tuvieron el cabezazo de Estigarribia, pero a la larga en el juego hicimos mejor partido nosotros”. El análisis de Colazo es certero, Gimnasia hizo mucho más por ganar que el conjunto tucumano.

El hombre de los goles importantes ya cumplió 100 partidos con la camiseta tripera y vive con mucha alegría su presente en el que terminó siendo casi su lugar en el mundo, al menos desde lo deportivo. “Estoy en un gran momento en lo personal. Me siento suelto, muy cómodo en el club. Estoy muy agradecido. Encontré un lugar futbolístico donde mis compañeros me quieren, la gente también. Después uno trabaja y trata de darle lo mejor al club, a veces se da, a veces no. Esta Copa Argentina es muy importante, son pocos partidos que te pueden dejar mucho, un título y una clasificación a las Copa Libertadores. Vamos de a poquito, por eso en Santa Fe dimos un paso importante”, señaló el lateral zurdo.

Colazo, que está atravesando su segundo ciclo en el club, no olvida lo difícil que fue el 2023, con final feliz gracias a su grito ante Colón. “El año pasado nos tocó sufrir mucho, pero peleamos y lo sacamos adelante. Ahora sin esa mochila estamos tratando de mejorar y de llevar al club a otro nivel. Creo que, de a poquito, lo estamos demostrando”.

Para este año, la idea era otra. Sin embargo los resultados en la Copa de la Liga no fueron los esperados. La llegada de Marcelo Méndez generó otro clima, por eso el objetivo de pelear por una clasificación a las competencias internacionales vuelve a sentirse posible. “Es uno de los objetivos”, expresó Colazo. “Queremos entrar a una copa por el club y por nosotros. Te da mucho prestigio y económicamente es muy bueno para el club. Además, es lo que la gente merece. Tenemos que ir sumando partido a partido para ir acercándonos a ese objetivo”.

Más allá del cariño de los hinchas, Colazo ha logrado otra elección: la del propio DT. Y no es poco, en un Lobo que quiere mirar hacia arriba.