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“Vamos Mono, ahora a rehabilitación”: Insfrán ya fue operado con éxito y Gimnasia lo espera

Por Redacción

Nelson Insfrán fue operado con éxito de la hernia inguinal que lo aquejaba desde hace varios meses y ya comenzó con el proceso de recuperación pensando en el regreso a los entrenamientos de Gimnasia. La intervención estuvo a cargo de Flavio Tunessi, médico del plantel profesional albiazul, y según indicaron desde el entorno del club, el arquero podrá entrenarse con normalidad a mediados de junio.

Luego de la operación, el propio Tunessi publicó una imagen junto al arquero tripero y escribió: “Vamos Mono, ahora a rehabilitación”, en una señal positiva sobre la evolución del futbolista. Insfrán deberá afrontar cerca de dos semanas de reposo y trabajos de recuperación antes de reincorporarse a la actividad física junto al resto del plantel.

El arquero venía arrastrando molestias físicas durante gran parte del Torneo Apertura y en los últimos partidos se hizo evidente la dificultad para sacar desde el arco, tarea que en varias ocasiones realizaron sus compañeros. A pesar de eso, decidió postergar la operación para seguir atajando en un tramo clave del campeonato.

La idea del cuerpo técnico es que llegue en condiciones al inicio de la pretemporada que comenzará el 15 de junio en Estancia Chica. Este domingo cumplirá 31 años.

Lleva 84 partidos defendiendo el arco tripero, con 30 vallas invictas y 90 goles recibidos. Solo dos veces se perdió partidos: en pleno COVID, tres encuentros en 2021, y la última lesión en marzo pasado (dos cotejos afuera). Tiene contrato hasta diciembre de 2027.

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