Jesica Cirio y Elías Piccirillo dieron el 'Si, quiero': todos los detalles del casamiento

Jesica Cirio, lejos de Martín Insaurralde y el yategate, se casó este domingo con Elías Piccirillo en una ceremonia íntima. La pareja se tomó su tiempo para hablar con la prensa que esperaba fuera del Palacio Duhau.

En el Palacio Duhau también pasaron la noche del sábado, donde descansaron y a primera hora del domingo iniciaron con los preparativos. Fueron solo 60 invitados entre amigos, familiares y las hijas.

Cirio es mamá de Chloe, de 6 años, y Piccirillo tiene una hija de 16 años. Según confirmaron, las dos niñas tienen una excelente relación y ya se consideran “hermanas del corazón”.

“Es un momento muy emocionante y único para mí”, dijo el empresario. En tanto, la modelo manifestó su emoción por la presencia de la cantante Elena Roger: “Una canción que es nuestra y que la cantó una artista que la amo. Creo que los dos somos personas que en la vida estamos en un momento muy estable, en el que los dos tenemos nenas, él una más grande y la mía más chiquita. Por lo que estábamos en posición de formar una familia”.

“En un momento me di cuenta de que no nos podíamos separar”, agregó la ex conductora de Telefe. Es que a los siete meses de salir, apostaron por la convivencia y en poco menos de un año, decidieron dar el siguiente paso.

La fiesta para los 60 invitados fue organizada por una amiga de la famosa e inició a las 14 hs. El empresario, accionista y director de Tarjeta Sucredito y del Banco Sucredito aprovechó el cumpleaños de Cirio para pedirle casamiento.